Украинская металлургия может потерять $2 млрд из-за европейского налога СВАМ – СМИ

Суммарные потенциальные потери из-за СВАМ для экспорта украинской металлургической промышленности в 2030 году могут составить $1,6 млрд. Такое исследование опубликовал GMK Center.

Видео дня

В первый год полноценного внедрения CBAM украинский экспорт чугуна и стали может столкнуться с необходимостью осуществления выплат в рамках механизма на сумму $311 млн. Со временем негативное влияние будет усиливаться. Потери по определенным видам металлопродукции оцениваются как следующие: чугун – $96 млн., стальные полуфабрикаты – $588 млн., прокат – $899 млн., трубы – $39 млн., другие продукты – $25 млн.", - указывает издание.

По данным аналитиков, уже к 2030 году CBAM может сделать неконкурентоспособным украинский экспорт цемента, удобрений, чугуна, квадратных заготовок и сортового проката, учитывая их углеродоемкость и необходимость уплаты европейского углеродного налога.

"Со вступлением в силу CBAM, потенциальные потери инвестиций в украинскую экономику в 2026-2030 годах могут составить $2,7 млрд, возможные потери экспорта – 4,7 млрд. На фоне сокращения экспорта и ВВП бюджеты всех уровней будут недополучать налоговые платежи. В частности, в 2030 году сумма недополученных налогов может достигнуть $1,3 млрд", - отметили в GMK Center.

Учитывая негативное влияние механизма трансграничной углеродной корректировки на экономику, украинский бизнес отмечает необходимость участия государства в решении проблемы. Одним из вариантов может быть активная позиция правительства при переговорах в рамках обновления торгового соглашения с ЕС, резюмируют аналитики.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны войны.