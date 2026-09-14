«Украинская бронетехника» ищет партнеров в Германии для производства бронеавтомобилей: как это поможет ВСУ

"Украинская бронетехника", входящая в NAUDI и являющаяся одним из крупнейших поставщиков вооружения и техники для Сил обороны Украины, ищет возможности для сотрудничества с немецкой промышленностью. Сотрудничество, в частности, направлено на производство двух новых бронеавтомобилей.

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Об этом в компании сообщили Breaking Defense во время выставки вооружений MSPO 2026 в Кельце, Польша. Среди потенциальных партнеров называют оборонное подразделение Mercedes-Benz, на шасси Unimog которого разработана одна из новых машин – "Варта 3".

Выбор страны-партнера в "Украинской бронетехнике" очень прост – Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине, к чему она хочет в большей степени привлекать собственную промышленность. Однако в компании заявляют, что пока не проводили переговоров с немецким правительством относительно будущих заказов на бронеавтомобили.

От Defense Express отметим, что в настоящее время в Украине существуют проблемы с заказами бронетехники. Поэтому обращение к странам-партнерам за финансированием закупок позволит как обеспечить потребности Сил обороны, так и обеспечить работой производственные мощности.

Германия уже неоднократно финансировала закупки дронов и НРК в рамках совместного украинско-немецкого производства. Также можно упомянуть заказанные в декабре 2025 года 155-мм САУ "Марта" на базе грузовиков Mercedes-Benz Zetros.

Поскольку в "Варта-3" используется шасси Unimog, которое также выпускает Mercedes-Benz, то при условии сотрудничества может удаться убедить немецкое правительство разместить заказ на эти машины для Украины. Однако сотрудничество может включать и другие направления, например помощь с поставками компонентов и запчастей, а также потенциальную разработку новых решений и машин.

Здесь стоит добавить, что Германия уже финансировала поставки продукции "Украинской бронетехники" для Национальной гвардии Украины. Речь идет о тяжелых НРК Protector, первая партия которых уже была передана военным.

В целом "Украинская бронетехника" уже неоднократно заключала соглашения о сотрудничестве. Среди них можно упомянуть соглашения с ракетостроительным гигантом MBDA, производство боеприпасов по лицензии CSG и локализацию реактивных двигателей для ракетодронов.