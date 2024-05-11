Украине нужна распределенная энергетика для минимизации ущерба от российских обстрелов – эксперт

Украине необходимо стимулировать развитие распределенной энергетики для минимизации ущерба, который наносит Российская Федерация своими обстрелами крупным генерирующим предприятиям, заявил главный эксперт по возобновляемой энергетике USAID Проект энергетической безопасности Александр Мартынюк.

"Год тяжелой работы (по восстановлению поврежденных в 2022-23 году энергомощностей – ред.) был нивелирован новой серией массированных обстрелов. Комбинированные ракетные/дроновые атаки РФ от 22.03, 29.03, 11.04, 27.04. и 08.05.2024 привели к значительно более тяжелой ситуации по потерям тепловой и гидрогенерации, чем мы имели во время позапрошлой зимы", – сказал Мартынюк.

По его словам, ситуация усложняется характером повреждений для максимального поражения основного оборудования – генераторов, турбин, систем управления, блочных трансформаторов, щитов управления.

"Учитывая их почетный возраст, найти что-то аналогичное на рынке для быстрого восстановления работоспособности достаточно сложная задача", – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что единственной эффективной защитой существующих критических генерирующих энергообъектов является предотвращение этих поражений. А именно, современная система ПВО или отсутствие у россиян способности запускать эти ракеты.

"А пока ни то, ни другое не стали реальностью, реальностью становится постепенное уничтожение централизованной базовой и полупиковой тепловой генерации (и существенное поражение маневровых мощностей ГЭС)", – считает Мартынюк.

"Поэтому децентрализация энергосистемы с построением распределенной генерации малой мощности, установок хранения энергии, модернизацией системы распределения с обеспечением ее автоматизации и управления сейчас, в условиях продолжающейся агрессии, выглядит как безальтернативный путь", – отметил эксперт.

По его мнению, государство должно внедрить целевую экономическую программу стимулирования развития распределенной генерации электрической энергии из ВИЭ на период до 2030 года, концепция которой была разработана в Минэнерго.

"Целью (программы – ред.) является предоставление поддержки субъектам хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности на установку фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок до 500 кВт (на один объект) вместе с гибридным инвертором, который может работать как в автономном. режиме, так и в рамках синхронизации с сетью", – сказал Мартынюк.

По его мнению, такие системы электроснабжения должны быть оборудованы установками хранения энергии емкостью, позволяющей обеспечить питание нагрузки потребителя не менее 4 часов.

При этом он отметил, что реципиентами Программы в первую очередь должны стать объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность населения – системы централизованного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, объекты сферы здравоохранения, системы обеспечения жизнедеятельности многоквартирных домов, административные здания, учебные заведения, и т.д.

Напомним, отрасль зеленой энергетики находится в критическом финансовом положении из-за задолженности прошлых лет и недоплаты в текущем году. Уровень недоплат, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, за 2022 год составляет 45%, за 4 месяца 2024 – на уровне 28%.