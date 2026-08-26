Украине необходимо оперативно договориться с Румынией об увеличении пропускной способности Сулинского канала, – Кононенко

Украине необходимо оперативно провести переговоры с Румынией об увеличении пропускной способности Сулинского канала. Ключевые вопросы – увеличение количества румынских лоцманов, расширение работы служб, оформляющих суда, и улучшение координации между украинской и румынской администрациями.

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Об этом рассказала операционный менеджер компании "Авалон" Екатерина Кононенко.

По её словам, сейчас у Сулины ожидают прохода около 60 судов. Часть из них стоит неделю и дольше, а очередь продолжает расти – при том, что одно сутки простоя обходятся судну в 6–7 тыс. долларов в сутки. Одним из главных ограничений остается нехватка румынских лоцманов: через Сулину суда могут проводить только они, украинские лоцманы не имеют таких полномочий.

Впрочем, даже увеличение количества лоцманов полностью проблему не решит: по словам Кононенко, в Сулине работает лишь одна комиссия, которая оформляет суда. На одно судно уходит как минимум час, а в более сложных случаях – до двух часов. "Если бы работали три-четыре таких комиссии, можно было бы параллельно оформлять несколько судов, и очередь двигалась бы значительно быстрее", – пояснила она.

Дополнительной проблемой остается непрозрачная координация между АМПУ, Администрацией Нижнего Дуная в Галаце и службами в Сулине: судовые агенты не видят списков и до последнего не знают, получит ли конкретное судно лоцмана. По словам Кононенко, ситуация во многом повторяет проблемы 2022 года, хотя с тех пор прошло четыре года.

В таких условиях одной из первоочередных задач нового министра развития общин и территорий Николая Калашника должен стать оперативный диалог с румынской стороной по вопросам увеличения количества лоцманов, работы нескольких комиссий и согласованного графика всех задействованных служб. Без решения этих организационных вопросов Сулина не сможет принять существенно больший поток судов и стать полноценным резервным маршрутом для украинского экспорта.

Напомним: по оценкам Украинского национального комитета Международной торговой палаты, если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около $10 млрд ВВП, $17 млрд экспортной выручки и ещё $8,5 млрд налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.