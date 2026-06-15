Украина теряет собственный рынок труб из-за турецкой продукции из российской стали – медиа

В 2022–2025 годах Украина импортировала из Турции 131 тыс. тонн трубной продукции. Ежегодные объемы поставок после начала полномасштабной войны выросли в 2–3 раза, а общий объем импорта фактически равен годовому производству одного среднего украинского трубного завода. Стремительный рост таких поставок представляет прямую угрозу для украинских производителей: Украина уже сталкивается с падением загрузки предприятий, а следовательно, и с сокращением занятости и налоговых поступлений.

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Об этом говорится в аналитике GMK Center.

Ключевой причиной ценовой конкурентоспособности турецкой продукции является использование дешевых российских слябов, отмечают аналитики: с начала полномасштабного вторжения Россия поставила в Турцию 7,4 млн тонн такого сырья, а только в 2025 году его доля на турецком рынке превысила 50%.

По словам экспертов, использование российских полуфабрикатов позволяет турецким производителям существенно снижать себестоимость готовой металлопродукции и предлагать ее на внешних рынках по ценам, с которыми украинские предприятия не могут конкурировать в равных условиях.

В компании "ДМЗ Коминмет" отмечают, что импорт турецких труб уже занимает около 10–15% украинского рынка. Это негативно влияет на объемы производства, финансовые результаты предприятий и сохранение рабочих мест.

"В условиях войны внутренний рынок и так сократился, а импорт дополнительно снизил объемы отечественного производства и реализации", – подчеркнули на предприятии.

В отрасли подчеркивают, что украинские производители работают под дополнительным давлением из-за высоких цен на электроэнергию, дефицита кадров, логистических рисков и последствий войны. Дальнейший рост импорта продукции, изготовленной из российского сырья, создает угрозу для работы предприятий и экономической устойчивости регионов.

В конце января Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных сварных труб из Турции после обращения украинских производителей. По мнению президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, оперативное введение антидемпинговых пошлин и контроль происхождения металлопродукции по аналогии с европейским принципом "melt and pour" является одним из наиболее эффективных инструментов защиты рынка.

Участники рынка также призывают запретить импорт продукции, изготовленной из российского металлургического сырья: это позволит не только поддержать украинских производителей, но и привести национальное регулирование в соответствие с практикой Европейского Союза.

В отрасли подчеркивают: в условиях войны защита внутреннего рынка напрямую связана с поддержанием экономической устойчивости государства, ведь именно украинские промышленные предприятия обеспечивают рабочие места, валютную выручку и налоговые поступления в бюджет.