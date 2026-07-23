Украина рискует потерять 20 инвестиционных проектов из-за новых тарифов УЗ – НАДПУ

Повышение тарифа на грузовые перевозк "Укрзалізниці" на 30 % может поставить под угрозу реализацию около 20 новых проектов в добывающей отрасли. Речь идет прежде всего о лицензионных участках, на которых инвесторы только планируют запуск производства, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Видео дня

По её словам, Украина имеет договоренности с Европейским Союзом о развитии сектора критически важных минералов, а также соглашение с США в сфере недропользования. В то же время дальнейшее увеличение расходов государственными монополиями может затруднить реализацию проектов, которые должны привлечь значительные частные инвестиции.

"Около 20 проектов – это уже 20 лицензий, которые являются гринфилдами. Это компании, которые только получили лицензии и строят свой бизнес-процесс в условиях войны", – пояснила Оринчак.

Она подчеркнула, что запуск каждого нового предприятия в отрасли может потребовать от $150 млн инвестиций. При этом логистика составляет от 50% до 60% стоимости добываемой продукции, поэтому пересмотр грузовых тарифов "Укрзализныци" напрямую влияет на экономику будущих проектов.

"Мы рискуем тем, что эти 20 проектов, а они чрезвычайно капиталоемкие, можем просто потерять. Каждый завод – это инвестиции от $150 млн", – отметила она и подчеркнула: бизнес уже столкнулся с увеличением расходов на водоснабжение, газ, электроэнергию и железнодорожную логистику. Совокупная нагрузка может сделать часть инвестиционных проектов экономически нецелесообразными еще до начала строительства.

Оринчак также заявила, что представители отрасли не видят четкого плана действий "Укрзалізниці" по сотрудничеству с промышленными потребителями и оценке влияния тарифных решений на бизнес. "Мы готовы присоединиться к плану действий, но за эти годы не увидели, какой именно план есть у "Укрзалізниці" и что мы будем делать вместе с бизнесом", – говорит она.

Оринчак призвала учитывать влияние тарифной политики государственной монополии на новые инвестиции, поскольку рост внутренних расходов может противоречить планам Украины по развитию добычи критически важных минералов и привлечению международного капитала.

Ранее в Верховной Раде призвали новое правительство доработать приказ о повышении грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%, поскольку он не соответствует требованиям экономической безопасности и принят с нарушениями закона. Участники совещания заявили, что нынешние финансовые проблемы "Укрзалізниці" должны решаться за счет государственной поддержки и международного финансирования, а не перекладываться на украинских грузоотправителей.