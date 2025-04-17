Друзья, есть хорошая новость. Очень показательная и с возможностью сделать интересные выводы. Сегодня премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Точку поставили, краник не просто закручен, можно заваривать трубу и железо сдавать на металлолом. Этого удалось добиться без каких-то сверхсложных хитрых решений. Просто провели модернизацию мощностей нефтепровода TAL, который качает нефть с запада.

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Все, никакой катастрофы, никакой трагедии и обвала экономики. Про которые так любят в истерике кричать премьеры Словакии и Угорщины Фицо и Орбан. Большие друзья бункерного убийцы и записные антиукраинские пропагандисты. Так вот, теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление ее нефтеперерабатывающих заводов. А мы вернемся "к нашим баранам"

В Европе остались всего две страны, которые покупают в промышленных объемах нефть из россии. И не через поставки этого теневого флота, а по трубе. Вы уже догадались о ком идет речь, да? Снова Словакия и Угорщина, снова Орбан и Фицо. Последний, кстати, еще и в Москву на 9 мая собрался лететь. Поддержать морально убийцу украинских женщин и детей. Они тоже могут получать нефть из других источников, но хотят российскую. То ли имеют свою долю, то ли на другом поводке их Кремль держит. Не важно. Важно другое

На самом деле важно то, что эта самая труба из россии в Венгрию и Словакию идет… как раз по территории Украины. А вот это уже отлично. Это уже хорошие карты для игры. Как говорит мой побратим, цепляя бомбу к дрону, "это просто чудесно будет". Я не знаю, можем ли мы на законных основаниях завтра эту трубу перекрыть. Что там с контрактами и так далее. Я знаю, что обстрелы по нашей территории – ежедневные. И куда прилетит очередной Шахед или ракета – никто не знает. Они от курса часто отклоняются, плюс еще и РЭБ работает

В общем, мы точно не можем гарантировать безопасность и работу этой трубы. Не просто не можем гарантировать, а всерьез опасаемся, что именно по трубе в ближайшее время и прилетит. Может прямо во время визита Фицо в Москву. Оккупанты, они же постоянно обстреливают. Могут попасть по трубе. Да что там могут – точно попадут. Мне кажется, это просто неоспоримый в своей логике прогноз. И не говорите, что мы не предупреждали. Если что потом гуманитарно поможем канистрами. Отдадите, когда сможете.