Украина может потерять до половины валютной выручки от экспорта ГМК из-за атак РФ, блокады портов и роста тарифов – медиа

Российские удары по предприятиям горно-металлургического комплекса, блокировка морских портов и повышение тарифов "Укрзалізниці" привели к критической ситуации в отрасли. После атак в августе остановился металлургический гигант "Запорожсталь", а "АрселорМиттал Кривой Рог" сокращает производство. В отрасли предупреждают: запас прочности предприятий почти исчерпан. Для Украины это означает потерю почти половины валютной выручки от экспорта ГМК, а это – миллиарды долларов, пишет "Форбс Украина".

Видео дня

В середине августа российские войска нанесли удар баллистической ракетой по "Запорожстали". В результате атаки погибли семь работников, были повреждены энергетические подразделения, инфраструктура, основные и вспомогательные мощности доменного производства. Комбинат остановил работу.

В ночь на 16 августа ракетный удар был нанесен по "АрселорМиттал Кривой Рог". Погибли два человека, еще 13 работников предприятия и подрядных организаций получили ранения.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков предупреждает: при дальнейшем ухудшении ситуации Украина может потерять до половины валютной выручки от экспорта продукции ГМК.

"Ситуация более чем просто плохая, количество негативных факторов зашкаливает. Запас прочности почти исчерпан. Речь идет уже о неделях", – говорит Каленков.

Дополнительным риском остаются удары по логистической инфраструктуре. В Запорожье российские войска атакуют мосты через Днепр. В случае их повреждения логистическое плечо для "Запорожстали" может увеличиться примерно на 70 км в одну сторону.

По данным "Укрметаллургпрома", в 2025 году экспорт продукции горно-металлургического комплекса составил $6,2 млрд, а доля отрасли в ВВП – около 5,5%.

При этом "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" обеспечивают около 70% украинской металлургии. Их остановка или существенное сокращение производства будет иметь последствия не только для самой отрасли, но и для смежных секторов, поскольку доля промежуточного потребления в металлургическом производстве превышает 80%.

В "Метинвесте" отметили, что масштаб повреждений "Запорожстали" является беспрецедентным. По оценке компании, в последний раз предприятие могло подвергаться разрушениям такого уровня ещё во время Второй мировой войны.

Точные сроки возобновления работы комбината пока не называются. Они будут зависеть от характера повреждений, ситуации с безопасностью и возможности восстановить не только оборудование, но и всю производственную и логистическую систему.

Восстановительные работы уже начались: специалисты оценивают повреждения, ищут технические решения и необходимые ресурсы.

Ситуацию в металлургии одновременно ухудшают CBAM, новые торговые ограничения ЕС, блокировка морских портов и повышение тарифов "Укрзалізниці". В отрасли отмечают, что совокупность этих факторов может привести к дальнейшему сокращению производства, экспорта, валютной выручки и налоговых поступлений.

Напомним, в 2024 году металлургия обеспечила Украине 7,2% ВВП, $6,4 млрд экспорта (15,4% от общего объема) и около $1 млрд налоговых поступлений. Кроме того, несмотря на риски, предприятия ГМК инвестировали $650 млн, или 18,3% всех капитальных инвестиций в промышленность.

Компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатила 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В целом с начала полномасштабной войны объем налоговых отчислений группы достиг почти 78 млрд грн. Также компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.