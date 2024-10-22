Украина и Франция подписали грантовый договор на €200 млн: на что пойдут деньги

Франция предоставит 200 миллионов евро грантовых средств для восстановления и поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Реализация первых проектов может начаться в 2024 году уже через несколько недель.

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Межправительственное соглашение было заключено 7 июня. 21 октября грантовое соглашение о финансировании подписали первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Французской Республики в нашей стране Гаэль Вейсьер. Об этом Свириденко сообщила в Facebook.

Деньги, предусмотренные сделкой, смогут использовать компании во Франции и в Украине, а также местные органы власти.

Вейсьер объяснил, что на этом этапе проекты обсуждает украинская сторона, после чего решение будет принимать французская.

"Было представлено много проектов на сумму свыше 700 миллионов, а есть только 200 миллионов евро. Это значит, что французские компании готовы быть здесь активными, взаимодействовать с Украиной, они верят в будущее Украины, как и мы. Так что это очень вдохновляет. Это очень хорошо", – подчеркнул дипломат.

Свириденко конкретных договоров не назвала, потому что сперва нужно дождаться их утверждения со стороны Франции.

Ключевые сектора, на которые будут направлены эти средства, это здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов, жилищное строительство.

С украинской стороны участниками договоров будут преимущественно министерства как центральные органы исполнительной власти, инициировавшие проекты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Силы обороны Украины получат 12 дополнительных самоходных артиллерийских систем CAESAR. Их оплатит Франция за деньги, полученные благодаря доходам от замороженных активов РФ.

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