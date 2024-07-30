Украина должна ускорить строительство ветростанций, чтобы уменьшить отключение зимой, – Прокип

Государство должно обеспечить необходимые налоговые стимулы для строительства ветроэлектростанций в Украине, работа которых позволит снизить дефицит мощности в энергосистеме, считает эксперт из программы "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип.

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Он напомнил, что с этой недели отменены пошлины и НДС на такое оборудование, что будет дополнительным фактором снижения цен, а значит, будет дополнительное время подготовиться к зимним отключениям.

"К сожалению, законодатели не предоставили преференции для оборудования ветроэнергетических станций. А именно ветроэнергетика обладает высоким потенциалом покрытия дефицитов зимой, когда производительность солнечных электростанций минимальна", – сказал Прокип.

По его словам, после улучшения ситуации с отключениями в энергосистеме нужно приложить большие усилия к тому, чтобы ожидаемый отопительный сезон и в дальнейшем уменьшать дефицит мощности в энергосистеме.

"С конца октября или начала ноября тенденция преломится. Из-за похолодания будет расти спрос, который зимой будет на треть больше летом. Зимой отдача от солнечных электростанций, на которые сейчас приходится почти пятая часть погрузки энергосистемы, будет минимальной. Поэтому сокращение интереса к ситуации в энергетике – преждевременное", – отметил эксперт.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину. В то же время, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии углубится.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.