Украина должна создать транзитные спецсчета для оплаты потребленной на балансирующем рынке электроэнергии, – Олефир

Несмотря на войну, нужно ввести жесткие механизмы отключения должников, которые не рассчитываются за потребленную на балансирующем рынке электроэнергию.

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Об этом во время дискуссии Energy Club рассказал экс-советник министра энергетики Дмитрий Олефир.

Он пояснил, что фактически с первого дня работы новой модели энергорынка в начале июля 2019 начали сразу же формироваться долги за потребленную балансирующую энергию.

По его словам, заграницей расчеты на балансирующем рынке происходят на следующий после дня поставки, что фактически уменьшает объемы неплатежей на рынке, а в Украине они происходят с многомесячными задержками. Поэтому, по его убеждению, определенные потребители успевают переходить от одного поставщика к другому, и фактически проблемы урегулирований (расчетов – РЕД.) ложатся на поставщиков электроэнергии.

"У нас присутствует более 5500 должников на балансирующем рынке электроэнергии, которые просто не платят. Если это касается объектов критической инфраструктуры, здесь нужно решать на уровне государства и СНБО, создавая условия оплаты через госбюджет или другие механизмы. Было бы целесообразным введение так называемых механизмов транзитных спецсчетов, когда средства, собираемые теми же водоканалами или предприятиями жилкомунэнерго транзитом, в первую очередь направлялись на счета энергетических компаний, которые уже проходили в Старой модели рынка в начале 2000-х годов, его можно было бы ввести и в этой модели рынка", – рассказал он.

Олефир убежден, что, несмотря на сложную ситуацию и военные действия, нужно на законодательном рынке усиливать ответственность за задержку расчетов и вводить жесткие механизмы отключения должников.

"Как это не больно, но даже в военных условиях, если человек приезжает на заправку или пользуется мобильной связью, то если он не платит, ему обрезают предоставление услуги или не заправляют автомобиль топливом. Такие же механизмы должны действовать на рынке электроэнергии. Почему электрическая энергия – это какой-то особый товар, за который можно не платить и продолжать его потреблять, в то время как все потребители телекоммуникационных услуг или тех же автозаправочных станций платят за потребленный товар?

Как сообщалось, за 2023 год задолженность "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн. В то же время задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% – до 30,6 млрд грн.