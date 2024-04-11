Украина должна бороться за исключение из-под действия эконалога ЕС – СМИ

Одним из важных факторов, сдерживающих развитие украинского ГМК, являются торговые ограничения и экологическая политика ЕС. Поэтому для Украины важно активизировать работу в этом направлении, чтобы добиться продолжения свободной торговли с ЕС, а также исключения из-под экологического налога СВАМ.

Об этом говорится в исследовании GMK Center, подготовленном для 95th Session of the OECD Steel Committee.

"США временно приостановили действие секции 232 для украинской стали до июня 2024 года, будущее этого режима после июня пока неизвестно. Смягчение торгового режима для страны со стороны США создаст больше возможностей для финансирования украинского бюджета местными производителями. ЕС в 2022 году также вывел Украину из-под действия системы квот и антидемпинговых мер. Это стало важным шагом, поддержавшим отечественную металлургию. Но важно продлить это решение и на следующий год, иначе украинские заводы будут вынуждены конкурировать с азиатскими поставщиками, выбирающими квоты буквально за один день", – указывают аналитики Центра.

До полномасштабного вторжения ГМК являлся флагманом инвестиционных процессов в стране – на него приходилась треть промышленных капиталовложений. Однако во время войны отрасль отстает, поэтому важность инвестиций как никогда высока. Особенно – на фоне перспективы внедрения европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ). Ведь, имея необходимость вкладывать средства в понижение углеродного следа, украинские меткомбинаты вынуждены сосредоточиться на борьбе за существование, пишет издание.

"По расчетам GMK Center, CBAM приведет к потере 1,6 млн т украинского экспорта длинного проката и полуфабрикатов в ЕС, а также 1,4 млн т чугуна. Отечественный бизнес рассчитывает, что Украина получит статус страны, исключенной из действия CBAM с переходным периодом. Также важно, чтобы статус ассоциированного члена или квази-членство в Евросоюзе позволили Украине получить доступ к европейским фондам финансирования проектов декарбонизации", – отметили в GMK Center.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.