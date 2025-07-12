Украина больше всего экспортирует в Польшу, а импортирует – из Китая: ситуация значительно ухудшилась

Украина в январе-июне товарооборот составил 58,3 млрд долларов. Из них 20 млрд долларов – экспорт, а 38,3 млрд долларов – импорт. При том больше всего товаров покупали у Китая, а продавали – Польше.

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Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы в своем Telegram-канале написал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Топ-3 экспортных позиций (их доля в общем объеме составила 77%):

продовольственные товары – 11,2 млрд долларов (56%)

металлы и изделия из них – 2,3 млрд долларов (11,5%)

машины, оборудование и транспортные средства – 1,9 млрд долларов (9,5%)

Топ-3 стран-потребителей украинских товаров:

Польша – 2,4 млрд долларов

Турция – 1,7 млрд долларов

Талия – 1,2 млрд долларов

Топ-3 импортных позиций (их доля в общем объеме составила 68%):

машины, оборудование и транспортные средства – 14,8 млрд долларов (39%)

продукция химической промышленности – 6,2 млрд долларов (16%)

топливно-энергетические ресурсы – 4,9 млрд долларов (13%)

Топ-3 стран-поставщиков товаров в Украину:

Китай – 8,2 млрд долл.

Польша – 3,5 млрд долл.

Германия – 3,2 млрд долл.

"Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня составило 18,3 млрд долларов (увеличилось с -2,9 млрд долларов в предыдущие месяцы до -3,9 млрд долларов в июне). В случае сохранения нынешней динамики мы рискуем выйти на исторический анти-рекорд, намного перекрыв -29,0 млрд долларов в 2024 году", – отмечает Гетманцев.

С этим, похоже, смирились в Правительстве: согласно представленной недавно Бюджетной декларации, в 2028 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами оценивается в -33,0 млрд долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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