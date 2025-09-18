Удешевление электроэнергии в сентябре в Украине назвали прогнозируемым: какие были причины

В компании D.Trading группы ДТЭК считают падение стоимости электроэнергии в сентябре 2025 года объективным и ожидаемым.

Видео дня

Об этом сообщили в ответ на запрос NV.

"Главным фактором стало уменьшение спроса из-за погодных условий. Нежаркая теплая погода привела к отсутствию потребности в кондиционировании или обогреве, что существенно снизило потребление электроэнергии. Это традиционно для сентября", – отметили в компании.

В D.Trading также подчеркнули, что предложение на рынке выросло благодаря дополнительным атомным мощностям.

"Энергоатом в рамках подготовки к отопительному сезону досрочно завершил плановые ремонты и подключил к энергосистеме энергоблоки-миллионники. Это увеличило предложение на рынке и способствовало снижению цен", – объяснили в компании.

По ее данным, большинство заявок формировались на уровне ниже 1500 грн/МВт-ч. А дополнительное давление на цены создали газовые станции, работавшие на льготном газе.

"Это привело к появлению дополнительных дешевых заявок, которые еще больше снизили цены на РСВ", – отметили в пресс-службе D.Trading.

Кроме того, в компании отметили общеевропейские факторы, повлиявшие на рынок.

"Колебания цен наблюдались во всех ключевых странах ЕС. Так, в августе-сентябре 2025 года цены изменились следующим образом: Германия: с 77до 80 €/МВт-ч (+4%), Франция: с 54 до 26 €/МВт-ч (-52%), Польша: с 90 до113 €/МВт-ч (+26%), Испания: с 68 до 55 €/МВт-ч (-19%), Украина: со 108 до81 €/МВт-ч (-25%)", – уточнили в компании.

"Таким образом, текущая динамика в Украине не является исключительной, а соответствует общеевропейским тенденциям", – подытожили в D.Trading.

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года. Энергетический эксперт Андриан Прокип объяснил, что ситуация была прогнозируемой из-за избытка предложения, рост мощностей АЭС после ремонтов и традиционное сентябрьское снижение спроса.