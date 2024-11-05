У инвесторов нет средств для строительства зеленой генерации из-за долгов госкомпаний, – Игнатьев

Инвесторы не имеют средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за существующей многомиллиардной задолженности перед ними.

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Об этом заявил Станислав Игнатьев, глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, отмечая, что такая ситуация создает недоверие инвесторов к государству и потому строительство энергетических мощностей затягивается.

"К большому сожалению, у бизнеса, как национального, так и у международного, сложилось большое недоверие к государству Украина из-за того, что формируется круг долгов перед производителями электроэнергии по зеленому тарифу", – сказал Игнатьев.

По его словам, общая сумма задолженностей в электроэнергетике составляет 60 млрд грн.

"Цифра задолженности государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии, чисто зеленой на уровне 18 миллиардов гривен (за 2024 год. – Ред.), то есть это огромная сумма", – добавил эксперт.

Он отметил, что из-за отсутствия плана погашения долгов и утвержденных со стороны государства механизмов инвесторы не заинтересованы вкладывать большие объемы средств в строительство новых электростанций.

"Эти долги годами продолжаются, и сейчас нет инструментария такого, чтобы их погасить. Поэтому бизнес активно и не вкладывает", – подчеркнул Игнатьев.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.