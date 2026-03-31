Турция захватывает украинский рынок металла благодаря дешевому российскому сырью

Турция совместно с Россией захватывают украинский рынок металла Турецкая металлопродукция активно вытесняет украинских производителей с внутреннего рынка благодаря использованию дешевого российского сырья. При этом доля турецкой стали уже превышает 60% в структуре импорта в Украину.

По данным Trademap, в 2025 году экспорт российской металлургической продукции в Турцию вырос на 42% г/г, до $3,3 млрд. В частности, поставки слябов достигли 2,1 млн т (+22%), квадратной заготовки - 1 млн т (+50%), а чугуна – 1,8 млн т (+83%).

Доля российского сырья в импорте Турции также существенно выросла: чугун – до 78%, слябы – до 52%, заготовка – до 44%. Это формирует ценовое преимущество турецких производителей за счет демпинга.

В результате дешевая турецкая сталь без значительных барьеров заходит на украинский рынок, создавая давление на национальных производителей. Только в 2026 году украинские компании начали инициировать антидемпинговые расследования в отношении импорта металлопроката из Турции.

В то же время ситуация может измениться из-за ужесточения защитных мер ЕС. Ожидается, что экспорт турецкой стали в Евросоюз, куда направляется до 40% поставок, может сократиться на 50–60%. Это потенциально еще больше переориентирует потоки на другие рынки, в частности украинский.

Как известно, в период с 2013 по 2025 год номинальные мощности по производству сырой стали в Украине сократились с 42,5 млн т. до 8 млн т. За тот же период количество действующих металлургических предприятий уменьшилось с 14 до всего 6, что отражает потерю ключевых промышленных активов в результате российской агрессии.

При этом металлургия остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили 190 млрд грн налогов. Падение в отрасли – это прямые потери валютной выручки и доходов бюджета.