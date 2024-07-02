Цены на квартиры взлетели в одном из городов: здесь нет комендантского часа и ракетных атак 

В Украине цены на квартиры в Ужгороде резко выросли за время полномасштабной войны. В результате по темпам подорожания этот город оказался на первом месте. Выросли цены как на аренду, так и на покупку.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. В 2021 году средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде была на уровне 5,6 тыс. грн, говорится в данных крупного портала недвижимости. В настоящее время, согласно данным Lun, стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 17,7 тыс. грн. Цена выросла даже по сравнению с июнем 2023 года, тогда квартиру можно было арендовать за 13 тыс. грн.

Стремительный рост зарплат привел к аномальной ситуации. Если в Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры незначительно выше половины средней зарплаты в городе, то в Ужгороде за квартиру придется заплатить почти полную среднюю зарплату.

Это, по всей видимости, единственный город в Украине, где достигнута такая пропорция. Стоимость аренды квартиры формируется в зависимости от спроса и предложения. Если количество свободных квартир увеличивается, цены снижаются. Если количество желающих арендовать квартиры увеличивается, то жилье дорожает.

В Украине рост спроса происходит в первую очередь из-за переезда большого количества переселенцев. За их счет возрос и платежеспособный спрос. Однако рано или поздно произойдет уменьшение стоимости жилья. Средняя стоимость жилья не может находиться на уровне средней зарплаты, это обязательно приведет к падению спроса.

Как говорится в отчете НБУ, в этом году именно в Ужгороде больше подорожали квартиры. Арендную ставку повышают, в том числе за уже снятым жильем. Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве.

С начала года заметно подорожало жилье в Ужгороде – на 15% и во Львовской области – на 14%, тогда как в Киеве – всего на 2%. Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а иногда и выше стоимости жилья на вторичном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!