Ценовые ограничения ведут к проблемам в энергосистеме в пиковые часы, – Сазонов

Из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украина уже сейчас рискует остаться без возможности импортировать электроэнергию в вечерние часы, когда нагрузка на систему является наибольшей.

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Об этом заявил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.

"У нас практически остановился импорт электроэнергии в вечерние пики. Все это грозит серьезными проблемами — вплоть до отключений с 19:00 до 22:00", — предупреждает Сазонов.

Причина ситуации – в действующей модели ценообразования, которая ограничивает возможность покупать электроэнергию по рыночным ценам. Прайс-кэпы, действующие на рынке в течение всего дня, делают невозможным импорт и заставляют систему работать на пределе.

"Причина – цена в Украине не покрывает стоимость импорта. Вечером, как и весь день, действует административное ограничение цены – так называемый прайс-кэп", – отмечает Сазонов.

По его мнению, дальнейшее промедление с решениями со стороны Регулятора поставит энергетическую систему перед угрозой уже в ближайшее время.

"Если его не ослабить, а лучше – вообще отменить, проблем не избежать", – подчеркивает он.

Ситуация остается малозаметной для конечного потребителя, ведь пока свет есть, тариф не растет, а система вроде бы работает. Однако, по словам Сазонова, эта стабильность – иллюзорна.

"Для потребителя это внешне незаметно, но система работает на последнем издыхании и без импорта обойтись не может. Многое разрушено и далеко не все еще восстановлено", – подчеркнул военный.

Также Сазонов развенчивает распространенный в публичном пространстве тезис о том, что отмена прайс-кэпов якобы приведет к росту тарифов: "Сейчас в СМИ – тонна джинсы о том, что это якобы приведет к росту тарифов. Все это чушь. Власть четко зафиксировала: тарифы на электроэнергию остаются неизменными. Не почувствует этого и бизнес".

По его словам, молчание или нерешительность в вопросе пересмотра ценовых ограничений – это путь к более глубокому кризису.

"Но если решение об отмене или хотя бы смягчении ценовых ограничений не будет принято, в августе нас ждут серьезные проблемы", – говорит Сазонов.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила: установление предельных цен на электроэнергию на уровне с европейскими – критически важно для интеграции украинского энергорынка в ЕС.