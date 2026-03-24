Тройные зарплаты, премии 'ни за что' и массовые нарушения: на ГП 'Документ' разоблачили коррупцию на 21 млн грн

Руководство и отдельные должностные лица государственного предприятия (ГП) "Документ", которое предоставляет услуги паспортного сервиса, систематически получало необоснованные выплаты и надбавки – их сумма в целом превышает 18 млн грн. В целом убытки из-за нарушений на ГП оцениваются в 71 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия, опубликованные Государственной аудиторской службой. Материалы ревизии уже передали правоохранителям, а предприятию направили требование устранить нарушения и возместить убытки.

Тройные зарплаты

Бывшая заместитель директора одновременно работала в Киеве, а также филиалах в Польше и Германии, получая полные зарплаты за все занимаемые должности.

При этом физически чиновница не могла выполнять обязанности в таком объеме.

Даже после увольнения с основной должности в Украине она продолжала получать две зарплаты за рубежом, хотя в польском филиале вообще не вели учет ее рабочего времени.

В результате она получила 9,5 млн грн необоснованных выплат.

Безосновательные премии и надбавки

Экс-руководство "Документа" получило премии без четких оснований, "награды" и завышенные надбавки на почти 9 млн грн. Причем часть денег платили за фактически неотработанное время.

Закупки с нарушениями

ГП заключило договоры на более 52 млн грн, но не провело надлежащие тендерные процедуры и обошло требования закупочного законодательства. В результате на руководителя "Документ" составлено 10 протоколов об административном правонарушении и направлено их в суд, ему грозит штраф от 330 тыс. до 1,7 млн грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году бывшее руководство "Документа" уличили в хищении более 21 млн грн во время полномасштабной войны. Работников центрального офиса госпредприятия отправляли в филиал паспортного сервиса в одной из соседних стран ЕС, но оформляли их так, чтобы те получали по две зарплаты одновременно: одну – официально в Украине, а другую – на зарубежную банковскую карточку.

