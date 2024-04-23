Три спецразрешения помогли 'Укрнафте' увеличить запасы и ресурсы более чем на 3 млн тонн нефти и 600 млн куб. м газа

ПАО "Укрнафта" увеличило запасы и ресурсы более чем на 3 млн тонн нефти и более 600 млн кубометров газа.

Это произошло благодаря очередному расширению границ существующих спецразрешений компании на Западе Украины.

Площадь первого участка после расширения границ составляет 0,93 квадратных километра, что на 50% больше ранее предоставленного в пользование участка размером 0,62 квадратных километра. Общий объем запасов увеличился на 221 тысячу тонн нефти и 19 млн кубометров газа.

Второе спецразрешение увеличилось на 32,62% и теперь его площадь составляет 8,7 квадратных километра. Общий объем запасов и ресурсов увеличился на 836 тысяч тонн нефти и 402 млн кубометров газа.

Третье спецразрешение было увеличено на 36,14%, его площадь сейчас составляет 7,12 квадратных километров. Общий объем запасов за счет расширения границ спецразрешения составляет более 1,9 млн. тонн нефти и 205 млн. кубометров газа, растворенного в нефти.

"Причина расширения границ спецразрешений – приведение их размеров к контурам продуктивных залежей месторождений. Уже получены соответствующие приказы Государственной службы геологии и недр Украины", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним, до 2023 года "Укрнафта" лишь дважды расширяла границы спецразрешений. А уже в прошлом году за счет увеличения границ двух месторождений компания увеличила 330 тысяч тонн нефти и конденсата и 618 млн. кубометров газа общих запасов.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".