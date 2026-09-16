Товары для нужд ВСУ будут исключены из налогообложения посылок по требованию "Евросолидарности", – Южанина

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в соцсетях сообщила, что по требованию фракции "Европейская Солидарность" товары для нужд безопасности и обороны не будут облагаться налогом в случае введения налогообложения посылок, которое необходимо принять для получения финансовой помощи от Евросоюза.

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"Снова о посылках. Именно проекты, касающиеся налогообложения стоимости товаров в посылках, стали едва ли не самыми сложными и, по сути, разделили страну на прямо противоположные мнения. А ещё они стали поводом для большого количества писем и обращений с призывами поддержать отмену льготы. EBA, ACC, Федерация работодателей, Ассоциация предприятий информационных технологий, УРБ, "Укрлегпром", Ассоциация ритейлеров, Ассоциация индустрии игрушек, ТПП, Украинский совет торговых центров – настаивают на отмене льготы и призывают поддержать эти законопроекты", – отметила Южанина.

"Сегодня утром состоялось заседание налогового комитета, на котором пересматривались решения по законопроектам, поскольку за это время было зарегистрировано ещё четыре альтернативных законопроекта. Поскольку именно в адрес фракции политической партии "Европейская Солидарность" в Верховной Раде поступали и отдельные обращения европейских партнеров, помимо общих встреч, о которых я писала накануне, – пришлось искать компромисс", – пишет депутат.

"Итак, в результате. В пункт 100 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса – а это основная норма, которой предусмотрено освобождение от НДС операций по дистанционной продаже товаров, определённых в пунктах 87¹ и 92 Налогового кодекса, – добавили, то есть расширили освобождение: "а также операции по дистанционной продаже товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины", – констатирует Нина Южанина.

По её словам, перечень таких товаров и порядок утвердит Кабинет Министров, а уплаченный налог при получении посылки будет возвращён покупателю. "Только таким образом удалось сохранить льготу для товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны. И это прямо соответствует условиям ратифицированного Верховной Радой Меморандума с ЕС", – пишет депутат.

"Добавлю ещё одну важную деталь. Налогообложение посылок начнётся, в случае поддержки проектов, не ранее 1 июля 2027 года и только через 45 дней со дня, следующего за днём публикации в газете "Голос Украины" решения Кабинета Министров Украины об обеспечении возможности введения правил дистанционной продажи товаров", – объясняет Нина Южанина.

"Для меня важно, что по крайней мере одну принципиальную вещь удалось отстоять: товары, предназначенные для целей безопасности и обороны, не должны становиться дороже из-за нового налогообложения посылок", – подчеркивает народный депутат.