ТОП украинских супермаркетов: сколько налогов платит продуктовый ритейл и кто делает наибольший взнос

В Украине, несмотря на полномасштабную войну, уже несколько лет наблюдается увеличение ВВП. И хотя пока речь идет о незначительном росте экономики, не компенсирующем падение первого года войны, это позволяет сохранить стабильную ситуацию.

Среди отраслей, демонстрирующих одно из самых быстрых обновлений, – продуктовый ритейл. Именно эта отрасль обеспечивала украинцев самым необходимым в первые недели полномасштабного вторжения. Теперь ритейл дает возможность реализовать товары украинских производителей, содержит десятки тысяч рабочих мест и пополняет бюджет на сотни миллиардов гривен.

Согласно данным Государственной налоговой службы, крупные налогоплательщики, среди которых и крупнейшие ритейлеры, за январь-июль этого года заплатили в бюджет 260 млрд грн. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом. Именно в 2023 году АТБ заняла первое место в перечне крупнейших украинских компаний. Позади оказался даже НАК "Нафтогаз Украины".

Корпорация АТБ – крупнейший налогоплательщик всей отрасли. За прошлый год компания уплатила в бюджеты разных уровней более 25 млрд грн. А за шесть месяцев этого года – 13,26 млрд грн. OBOZ.UA собрал перечень из пяти крупнейших налогоплательщиков среди продуктовых ритейлеров и рассказывает о том, как удалось добиться такого результата.

Кратко о ситуации в отрасли

Почти 40% всех уплаченных ритейлом налогов в прошлом году – от 25 продовольственных сетей, говорится в совместном исследовании YouControl и Ассоциации ритейлеров Украины. На первом месте традиционно оказалась сеть АТБ. Со значительным отставанием в список крупнейших налогоплательщиков среди ритейла также вошла Fozzy Group.

Роман Корнилюк, доктор экономических наук и финансовый аналитик YouControl, отмечает: "В отличие от 2022 года, когда выручка компаний значительно сократилась, в 2023-м украинские ритейлеры не только приспособились к новым условиям работы, но и нарастили обороты".

Все представители продуктового ритейла, информацию о которых изучил OBOZ.UA, также активно участвуют в волонтерских инициативах, благотворительных проектах, поддерживают ВСУ и ветеранское движение. В супермаркетах собирают помощь военным, переселенцам, часть прибыли от реализации товаров добровольно направляют на оборонные нужды страны.

Отметим, в перечень крупнейших плательщиков не включали компании, имеющие представительства в РФ. В частности, речь идет об Auchan и Metro Cash & Carry, которые продолжают работать на территории агрессора и своими налогами финансируют войну против Украины. Против российских "дочек" этих компаний введены санкции.

№1. Корпорация АТБ

Корпорация АТБ – крупнейший налогоплательщик среди продуктовых ритейлеров и входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Украины. Как и украинское общество в целом, ритейлеры постепенно учатся жить и работать в условиях новой реальности, адаптируются, понемногу наращивают обороты, рассказывают в компании.

Уже сегодня есть признаки того, что ритейл шаг за шагом приближается к показателям довоенного уровня. Речь здесь скорее не о росте, а о восстановлении отрасли, традиционно составляющей около 14% ВВП нашей страны.

АТБ удалось выстроить устойчивую к форс-мажорным ситуациям и вызовам модель, которая является наглядным примером несокрушимости украинского общества. В течение первых шести месяцев 2024-го АТБ уплачено налоги и сборы в бюджеты всех уровней на сумму 13,26 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году (12,01 млрд грн) составил 1,25 млрд грн. В государственный бюджет от АТБ направлено 8,68 млрд грн, местные бюджеты получили 3 млрд грн, целевые фонды – 1,58 млрд грн. В целом по итогам 2023-го предприятия корпорации АТБ уплатили 25,06 млрд грн налогов и сборов. Это на 4,62 млрд грн превысило показатели предыдущего года (20,44 млрд грн). Лидером по объемам налоговых платежей является флагманское предприятие корпорации – ООО "АТБ-Маркет". В 2023 году компания уплатила 19,45 млрд грн налогов и сборов

"Безусловно, война внесла очень серьезные коррективы в потребительские настроения. Однако она не изменила того, что потребитель стремится получить гарантированно свежий продукт по максимально привлекательной цене. В течение первого года войны наблюдалась четкая тенденция к стремительному понижению процента так называемых эмоциональных покупок. Люди приходили в магазин с четким пониманием, что именно они положат в тележку или корзину и сколько на это намерены потратить средств. Нередко имея бумажный список покупок. Сегодня подобное тоже наблюдается, хотя и не в таких масштабах", – отметили в компании.

№2. Fozzy Group

В 2023 году Fozzy Group заплатила в государственный бюджет Украины 9,6 млрд грн, рассказали OBOZ.UA в компании. Всего в компании трудятся 5 тыс. сотрудников. Речь идет о таких сетях, как Сильпо, Фора, Fozzy Cash&Carry и Траш.

"Группа компаний Fozzy Group, объединяющая торговые сети Сильпо, Фора, FOZZY Cash&Carry, ТРАШ, является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране и обеспечивает более 50 000 рабочих мест для украинцев. Сейчас более 2700 наших коллег присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Наша обязанность – продолжать неустанно работать, платить налоги и донатить, чтобы быть для них надежной опорой", – отмечают в компании.

Согласно данным Youcontrol, в течение 2023 года компания увеличила выручку на 28,2%, до 117,9 млрд грн (в 2022-м 92,1 млрд грн). При этом ООО "Сильпо Фуд" сократило убыток на 76%, до 1,8 млрд грн. Совокупная прибыль ООО "Фора" и ООО "Траш" выросла на 396%, до 180,1 млн грн.

"Мы гордимся тем, что являемся частью "Сделано в Украине" – сообщества бизнесов, которые имеют общие цели и ценности и прозрачно платят налоги. Вместе к победе", – отмечают в компании.

№3. NOVUS

Компания NOVUS за прошлый год уплатила 1,9 млрд грн налогов и сборов и заняла третье место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков. При этом в этом году, вероятно, объем уплаченных налогов будет больше. Только за 8 месяцев этого года было уплачено 1,7 млрд грн.

В компании работают 7042 сотрудника, открыто 84 магазина NOVUS. Кроме того, компания также запустила 21 магазин "Ми Маркет" и два дискаунтера "Хапайка". Компания создана в июне 2008 года. Ее материнской и конечной холдинговой компанией является ЗАО "Консул Трейд Гаус", страной резидентства и местонахождения которого является Республика Литва. Его конечными бенефициарными владельцами являются Раймондас Туменас, Марина Познякова и Агне Рузгиене.

Основная деятельность группы связана с розничной торговлей продуктами питания, напитками и товарами широкого потребления через сеть супермаркетов под торговой маркой "НОВУС".

Как говорится в годовом отчете, в 2023 году компания продемонстрировала существенное увеличение доходов от реализации продукции по сравнению с 2022-м. На начало 2023 года были восстановлены все магазины, пострадавшие в результате боевых действий в Киевской области в 2022 году, что положительно повлияло на динамику выручки.

Также в течение большей части 2023 года отсутствовали системные отключения электроэнергии, которые в 2022-м существенно усложняли операционную работу магазинов. В 2023 году также было открыто 7 новых магазинов, два из которых – это пилотный проект нового формата (дискаунтер).

Компания закончила строительство Распределительного центра в начале 2024 года, что позволит в среднесрочной перспективе существенно снизить логистические расходы. В строительстве Распределительного центра и новых магазинов компания использует энергоэффективные технологии, что приведет к снижению операционных расходов в среднесрочной перспективе.

№4. VARUS

VARUS – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла компанией "Омега". Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, общее количество – 108 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

За 2023 год сеть уплатила более 1,1 миллиарда гривен налогов в государственный бюджет. Компания принимает участие в каждом масштабном сборе платформы UNITED24 и задонатила миллионы гривен на морские дроны для СБУ, дроны-камикадзе и ловцы "шахедов". Вместе со своими клиентами VARUS также собрали и передали около 4 млн грн на проект "Детство без войны", который занимается эвакуацией украинских детей-сирот в Турцию.

За первый квартал 2024 года сеть перечислила в государственный бюджет 364,9 миллиона гривен. Компания заявляет о планах по расширению своего присутствия в центральном и южном регионах Украины, открывая новые магазины и осваивая новые города.

№5. Велика кишеня и Велмарт

Замыкает пятерку ООО "Фудком" (Велика кишеня и Велмарт). Выручка сетей в 2023 году выросла на 26,6%, до 17,2 млрд грн. Прибыль увеличилась на 43,6%, до 310,6 млн грн.

"Фудком" входит в холдинг Retail Group, также руководящий украинской торговой сетью "у дома" ВК Экспресс. Retail Group – международная компания, управляющая торговыми сетями Велмарт, Велика кишеня, ВК Экспресс в Украине, а также сетями супермаркетов Green Hills Market и Велмарт в Молдове.

В 2019 и 2020 годах супермаркеты получили от реализации продукции 11,1 (Велика кишеня) и 11,3 млрд (Велмарт) гривен соответственно, чистая прибыль составила 0,002 млрд и 0,06 млрд. В 2021 году выручка составила 12,7 млрд грн, прибыль – 0,07 млрд.

Во время полномасштабной войны супермаркеты получили 13,5 млрд (2022 год) и 17,2 млрд (2023 год) грн выручки. Эти два года удалось также закончить с прибылью. В компании не предоставили информацию об объеме уплаченных налогов. Однако, учитывая объемы выручки, а также оценки Ассоциации ритейлеров Украины, компания занимает пятое место среди крупнейших налогоплательщиков отрасли.

В условиях полномасштабной войны честная уплата налогов – возможность финансировать нужды армии и давать отпор агрессору. Именно благодаря большим и прозрачным налогоплательщикам украинское государство продолжает выполнять свои обязанности. Продуктовый ритейл не только обеспечивает бюджет Украины налогами, но выполняет важную гуманитарную функцию.