Темпы восстановления украинской металлургии в 2024 году будут зависеть от логистики – ГМК

Прошлый год стал еще одним годом испытаний украинской металлургии: предприятия работали в условиях обстрелов, отключения электроэнергии и логистических сложностей. Металлургия была и остается базовой отраслью, которая поддерживает украинскую экономику на плаву, и эта тенденция сохранится в нынешнем году при условии стабильной логистики.

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Об этом идет речь в аналитическом материале на сайте GMK Center.

"Из-за войны размеры украинской экономики существенно сократились. То же произошло и в металлургии, однако можно констатировать, что ситуация определенным образом стабилизировалась: объемы производства стали и проката в 2023 г. почти такие же, как в 2022 г. Только производство чугуна упало на 6,1% – это можно объяснить потерей металлургических комбинатов в Мариуполе, оккупированном российскими войсками", – указывают аналитики центра.

Эксперты указывают: украинские металлургические предприятия находятся рядом с линией разграничения, вдоль которой происходят военные действия, поэтому наибольший риск связан с последствиями обстрелов, представляющих угрозу как производственным активам, так и персоналу предприятий. Полностью нейтрализовать этот риск пока невозможно, поэтому предприятия продолжают работать с учетом возможных мер безопасности.

Основной же проблемой металлургии является логистика, а именно использование морских путей. И хотя в прошлом году начал работать украинский морской коридор, его функционирование связано с рядом проблем и ограничений, поскольку этот маршрут не полностью безопасен и не может использоваться для тех объемов перевозок, которые были до войны. Все это будет накладывать отпечаток на планы предприятий по возобновлению производства.

"В условиях неопределенности и высоких военных рисков высока вероятность того, что от увеличения производства в 2024 году придется отказаться. На наш взгляд, базовым (реалистическим) сценарием на текущий год является сохранение объемов производства на уровне 2023 г.: такие уровни можно поддерживать с учетом существующих логистических ограничений и других проблем военного времени. Таким образом, в 2024 г. металлургия сохранит свою роль в украинской экономике и будет основой восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Напомним, ранее Всемирный банк обнародовал свой отчет, согласно которому более 20% украинского бизнеса столкнулись с разрушениями из-за полномасштабной войны, а 70% предприятий потеряли доходы. Наиболее пострадавшей отраслью является металлургия: ее капитализация упала на 60%.