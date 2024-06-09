Тариф на свет был увеличен, потому что потери в энергетике сделали невозможным его дотирование, - Прокоп

Увеличение тарифа на свет потребовалось, потому что потери в энергетике сделали невозможным поддержку его дотирования. Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"К большому сожалению, война длится значительно дольше и сопровождается серьезными потерями в энергетическом секторе. Потери, в частности, повлекли за собой серьезные кассовые разрывы и невозможность дотировать тариф для населения", – сказал он.

Прокоп рассказал, что сейчас сложная ситуация с энергоснабжением из-за потери 9 ГВт мощностей в результате обстрелов. Это примерно половина зимнего потребления электроэнергии.

В то же время ситуация с энергообеспечением усложняется из-за того, что атомные энергоблоки идут в плановые ремонты, чтобы подготовиться к зиме.

"Надо себя готовить к тому, что мы можем жить в таких обстоятельствах, когда свет в домах будет только половину суток. И это, если мы не учитываем каких-либо потенциальных ударов, которые могут произойти до зимы. Ситуация на самом деле очень тяжелая", – подчеркнул Прокоп.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.