Судебная тяжба вокруг Червоноградской ЦЗФ повышает риски срыва отопительного сезона, – Бондарь

Очередная отсрочка судебного заседания по делу ПАО "Львовская угольная компания" усугубляет кризис вокруг Червоноградской центральной обогатительной фабрики и создает дополнительные риски для подготовки к отопительному сезону.

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Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь.

По его словам, заседание по назначению управляющего санацией, которое должно было состояться 21 июля после более чем месячного перерыва, вновь не состоялось. Сначала ожидали возвращения судьи Лидии Черной из отпуска, а впоследствии заседание отменили из-за ее временной нетрудоспособности. В тот же день один из кандидатов на должность управляющего санацией отказался от участия в деле.

"Между тем фабрика не работает. Плана санации, который должен был быть подготовлен ещё несколько месяцев назад, до сих пор нет. Работники продолжают увольняться, долги растут, а предприятие фактически остается без нормального управления. И это уже давно проблема не только самой фабрики, – говорит Бондарь.

По словам Бондаря, проблема уже давно вышла за пределы самого предприятия. Жители Сосновки и местные власти сообщают о загрязнении воздуха, разрушении инфраструктуры и опасной перевозке углесодержащего шлама через город.

Депутат напомнил, что неоднократно обращался в государственные органы, проводил заседания профильного подкомитета и требовал вмешательства в ситуацию. По его убеждению, профильное Министерство энергетики должно взять ситуацию под контроль.

"Времени почти не осталось. Впереди отопительный сезон. И если стратегическое предприятие и в дальнейшем будет жить от одного перенесенного заседания к другому, последствия придется расхлебывать не только юристам", – подчеркнул Бондарь.

Напомним, ПАО "Львовская угольная компания", в состав которой входит Червоноградская центральная обогатительная фабрика, находится в процедуре банкротства с 2015 года. В апреле 2026 года апелляционный суд признал незаконным назначение управляющего санацией Владимира Юрченко, однако Хозяйственный суд Львовской области до сих пор не назначил нового управляющего.