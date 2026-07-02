Суд вновь отложил решение по Червоноградской ЦЗФ, пока фабрика накапливает долги — СМИ

Хозяйственный суд Львовской области в очередной раз отложил рассмотрение дела о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания", от которого зависит дальнейшая работа Червоноградской центральной обогатительной фабрики. Следующее заседание назначено на 21 июля.

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Об этом говорится в материале телеканала "Прямой".

По словам журналистов, пока продолжается борьба за контроль над предприятием и судебные процессы затягиваются, фабрика фактически не работает, а риски для угольной отрасли и подготовки к отопительному сезону растут.

В ходе заседания адвокаты возражали против очередного переноса дела из-за ходатайства об ухудшении состояния здоровья нынешнего управляющего санацией Владимира Юрченко. В то же время кандидат на должность управляющего санацией Евгений Севастьянов обратил внимание на многолетнее затягивание самой процедуры.

"2018, 2026 – 8 лет. В чем причина – можно будет разобраться, если подробно изучить предприятие", – отметил он.

В репортаже также подчеркивается, что больше всего от затягивания процесса страдают работники предприятия. По словам председателя первичной профсоюзной организации Натальи Барны, за последние полгода коллектив получил лишь несколько частичных выплат, в то время как фабрика продолжает разрушаться.

"Фабрика стоит, у нас разрушаются здания", – заявила Барна.

Напомним, что ПАО "Львовская угольная компания" находится в процедуре банкротства с 2015 года, а с января 2026 года предприятие фактически простаивает.