Ставки морского страхования остаются высокими из-за правовых пробелов – СМИ

С конца прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления. В итоге была создана программа страхования судов Unity, которую украинские власти реализуют совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с Ascot. Однако из-за правовых пробелов ставки страхования до сих пор остаются высокими, пишет GMK Center.

Общая сумма покрытия по государственной программе составляет $50 млн. Для ее реализации в госбюджете-2024 за счет резервного фонда было предусмотрено 2 млрд грн. Однако уже почти два месяца существует правовая неопределенность, по которой будет рассчитываться компенсация в 2024 году, говорят опрошенные изданием эксперты.

Кроме того, что государство уменьшило на 2024 год размер страхового фонда в 10 раз, в механизме гарантий компенсации ущерба фрахтователям, операторам и владельцам судов существуют правовые пробелы.

"По состоянию на 15.02.2024 не принято соответствующее постановление о предоставлении гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии на 2024 год. Также остается открытым вопрос, могут ли рассчитывать на компенсацию судовладельцы, с которыми случились инциденты в промежутке между 2 декабря 2023 и 1 января 2024 года", – отмечает Дмитрий Очколяс, ведущий юрист, адвокат юридической компании Interlegal.

Цель создания механизма гарантий покрытия убытков – вернуть тарифы на страхование грузоперевозок по Черному морю до довоенного уровня в 1% стоимости груза. В то же время ставки могут быть подвержены сильным колебаниям в зависимости от текущей ситуации с безопасностью в морском коридоре, указывают эксперты.

"Ставки дополнительного страхования от военных рисков до сих пор остаются высокими, хотя и им присуща определенная волатильность в зависимости от наличия и характера инцидентов. К примеру, когда произошел ракетный обстрел балкера Kmax Ruler в ноябре 2023 года, ставки дополнительного страхования на судоходы в Украине резко выросли. Соответственно, страховщики даже не стремились устанавливать твердые условия для еще несостоявшихся рейсов. Ставки для Украины динамичны, и любые сегодняшние тарифы могут оказаться неактуальными завтра, если рейс не состоится в течение нескольких недель", – отмечает Явор Велчев, партнер Shippossible Ltd.

В то же время, длительная подготовительная работа привела к первым практическим результатам и началу страхования перевозок морским коридором: в последние дни января среди всех судов, двигающихся в порты Великой Одессы, было судно, застрахованное от военных рисков благодаря страховке Unity. Стоимость страховки составила 0,75% от стоимости судна. Еще более десятка заявок на получение страховки находятся в работе.