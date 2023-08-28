Стало известно, сколько денег заработали Усик и Дюбуа за бой: озвучены суммы

Украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) защитил титулы чемпиона WBO, WBA и IBF, одержав победу над британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО). Уроженец Симферополя получил за бой от общего призового фонда $6 млн.

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В свою очередь Дюбуа заработал $2 млн. Об этом стало известно после того, как промоутерские торги по поединку выиграла компания К2 Promotions Ukraine.

Компания К2 Promotions Ukraine заплатила $8 млн. за право организовать поединок Усик – Дюбуа. Так, Усик должен получить 75% от призового фонда – $6 млн, а Дюбуа лишь 25% – $2 млн.

Напомним, бой состоялся на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве 26 августа. Александр Усик одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Боксер посвятил победу Вооруженным силам Украины. Крымчанин забрал микрофон в ведущем и украинском языках обратился к зрителям, собравшимся на трибунах арены во Вроцлаве.

Напомним, Александр Усик заработал за прошедшее сражение против британца Энтони Джошуа $35 млн. Он состоялся в августе прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Усик подверг резкой критике экспертов и болельщиков, которые оправдывают Дюбуа за удар ниже пояса в пятом раунде боя 26 августа. Украинский боксер отметил, что действия соперника нарушили правила, а рефери Луис Пабон поступил правильно.

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