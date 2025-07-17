Стала министром вместо бывшего шефа: в Украине назначили новую главу Минэнерго. Что известно

Главой Министерства энергетики Украины стала Светлана Гринчук. На новую должность она переходит с позиции министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. При этом в биографии Гринчук уже есть опыт работы в Минэнерго – она была заместительницей теперь уже бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

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Решение о назначении Гринчук приняли депутаты Верховной Рады Украины 17 июля. Перестановки в Минэнерго произошли после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля – по закону, вместе с главой правительства должен быть переназначен весь состав Кабинета министров. За назначение полного нового состава Кабмина проголосовали 253 нардепа.

Речь идет о постановлении № 13497 "О формировании состава Кабинета министров Украины и увольнение с должностей членов Кабинета министров Украины, который находится в отставке". По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" – 194;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 13;

"Голос" – 1;

"Доверие" – 15;

"За будущее" – 13;

"Восстановление Украины" – 10;

внефракционные – 7.

"Светлана Гринчук переходит на работу из Министерства окружающей среды... Очень глубоко понимает вопросы энергетической безопасности", – заявила перед назначением новый премьер Юлия Свириденко.

Предшественник Гринчук – Герман Галущенко – был министром с 29 апреля 2021 года, т.е. в должности он проработал более 4 лет. Галущенко в свое время стал первым главой ведомства не в статусе исполняющего обязанности более чем за год. До него в министерстве сменились четыре и. о. министра, последним был Юрий Витренко.

Галущенко 16 июня автоматически перешел в статус и.о. министра – как только нардепы приняли отставку главы Кабмина Шмыгаля. Отдельного увольнения в таком случае не предусмотрено. После потери кресла в Минэнерго Галущенко стал министром юстиции.

Кто такая Светлана Гринчук: биография

Светлана Васильевна Гринчук (девичья фамилия – Иванова) родилась 11 ноября 1985 года в Черновцах. С сентября 2022 года до нового назначения занимала должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Карьера Гринчука также включает опыт работы в других государственных структурах и общественном секторе, в частности, она была советницей премьера и министра финансов.

Образование

В 2008 году окончила Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета.

В декабре 2013 года защитила кандидатскую диссертацию на тему "Развитие ипотеки в сельском хозяйстве Украины" в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Также училась во Франции, в Университете Оверни (Клермон-Ферран-1), по направлению "Менеджмент и управление предприятием".

Карьера

С 2016 по 2019 год Гринчук была директором Департамента по вопросам изменения климата и защиты озонового слоя в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины (позднее Министерстве энергетики и защиты окружающей среды). Ее обязанности включали ратификацию и имплементацию Парижского климатического соглашения , а также соблюдение Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам.

в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины (позднее Министерстве энергетики и защиты окружающей среды). Ее обязанности включали ратификацию и имплементацию , а также соблюдение Украиной международных обязательств по Киотскому и Монреальскому протоколам. В 2019-2020 годах была советницей премьер-министра Украины по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата и советницей министра финансов – обе должности занимала на общественных началах .

Украины по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата и советницей министра финансов – обе должности занимала . В 2021 году Гринчук стала соучредительницей и руководительницей общественной организации ESG Association Ukraine . Также работала в общественной организации GoLocal , которая реализует Глобальные цели устойчивого развития ООН.

Гринчук стала соучредительницей и руководительницей общественной организации . Также работала в общественной организации , которая реализует Глобальные цели устойчивого развития ООН. С июля по декабрь 2022-го занимала должность замминистра экологии по вопросам европейской интеграции .

. В начале 2023-го Гринчук – директор Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики.

при Министерстве энергетики. С 1 сентября 2023 по 5 сентября 2024 года была заместителем министра энергетики Германа Галущенко по вопросам европейской интеграции. С этой должности перешла в министерское кресло Минэкологии.

Гринчук называют экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды. Она имеет опыт работы в правительстве и участия в международных переговорах в рамках ООН, Энергетического сообщества, OECD и т.д.

Семья и имущество

На странице Светланы Гринчук в Facebook указано, что она замужем. Однако супруг Вячеслав Гринчук не упоминается в декларациях чиновницы за 2023 и 2024 годы среди членов ее семьи, в отличие от предыдущих деклараций. У Гринчук есть дочь Юлия.

Гринчук внесла 1 млн 288 тыс. 996 грн доходов в электронную декларацию об имуществе и доходах за 2024 год. В документе указано, что весь доход составляла заработная плата – 1 288 996 грн в год, т.е. в среднем по 107,4 тыс. грн в месяц.

Кроме того, Гринчук указала в декларации свои сбережения. Это 161,9 тыс. грн на банковских счетах и 250 тыс. грн наличными.

Гринчук владеет автомобилем Volvo ХС60 2020 года выпуска. В Киеве она арендует квартиру (127,1 кв. м) и паркоместо (11,9 кв. м).

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом все правительство ушло в отставку.

Днем ранее Шмыгаль сообщил, что написал заявление об увольнении. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Также 14 июля украинский президент предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко стать новым премьер-министром.

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