Минюст Украины возглавил Герман Галущенко: что известно о назначении и почему к чиновнику были вопросы

Герман Галущенко – новый министр юстиции Украины, который ранее занимал должность министра энергетики (2021–2024), а также был вице-президентом государственной компании "Энергоатом". По образованию – юрист, кандидат юридических наук, преподаватель международного права, заслуженный юрист Украины.

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Он имеет богатый опыт работы в государственных структурах. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о новом главе Минюста.

Биография Германа Галущенко

Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Окончил Львовский университет по специальности "правоведение", имеет научную степень кандидата юридических наук и звание заслуженного юриста Украины.

В 1990-х и 2000-х годах работал в структурах Администрации президента, МИД и прокуратуре. В 2011-2013 гг. – чиновник в Министерстве юстиции, впоследствии – юрисконсульт и юрист в сфере госпредприятий. С 2012 года преподавал международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко.

Карьера в энергетике

В 2020 году Галущенко стал вице-президентом "Энергоатома", а уже в апреле 2021 года – министром энергетики. Его кандидатуру поддержали 305 депутатов. В том же году президент Владимир Зеленский ввел Галущенко в состав СНБО.

Скандалы

Так что до назначения на должность министра юстиции Галущенко более трех лет руководил Минэнерго. Именно в этот период его имя неоднократно звучало в контексте различных политических и бизнес-скандалов.

В СМИ появлялась разная информация. Утверждалось, что он якобы имеет связи с пророссийским политиком Андреем Деркачем, который находится под санкциями США и подозревается СБУ в госизмене.

Также, по некоторым данным, продвижение Галущенко на должности лоббировали первый помощник президента Сергей Шефир и заместитель председателя ОП Ростислав Шурма.

Кроме того, в СМИ писали, что при руководстве Галущенко "Энергоатом" стал убыточным, что привело к импорту электроэнергии из России.

Галущенко отрицает связь с Деркачем и называет все подобные заявления фейками.

Профессиональный опыт

Галущенко имеет большой опыт в сфере международного права и защиты интересов Украины в международных судах. Был арбитром в ведущих международных институтах, преподает в ведущем вузе страны. В государственных структурах работал много лет, начиная с 1990-х.

Однако его период в "Энергоатоме" и Министерстве энергетики оставил неоднозначное впечатление из-за критики со стороны политиков и общественных активистов.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Так, все правительство ушло в отставку. Решение поддержал 261 народный избранник.

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