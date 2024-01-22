Средняя пенсия – фикция, большинство получает гораздо меньше: судьям платят по 100 тысяч, а остальным – меньше четырех

В Украине большинство пенсионеров получают до 4 тыс. грн (!) в месяц. Эта сумма, которая даже не достигает фактического прожиточного минимума. И хотя средняя пенсия составляет 5,3 тыс. грн, 65,7% пенсионеров не получит даже 5 тыс. грн. Размер средней пенсии искажен. Пока большинство не получают и 4 тыс. грн, судьи на заслуженном отдыхе ежемесячно получают из Пенсионного фонда по 100 тыс. грн. В среднем же выходит цифра, которая для большинства недостижима.

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О том, какие пенсии получают украинцы и кому повезло, читайте в материале OBOZ.UA.

Судьи в отставке получают около 100 тысяч гривен пенсии. Только им и повезло

С 2019 года средняя пенсия в Украине выросла в два раза: с 2645 грн до 5385 грн. В то же время пенсии судей выросли сразу в 3,5 раза. Если в январе 2019-го служитель Фемиды на заслуженном отдыхе в среднем получал 28 702 грн, то в январе 2024-го уже 99 837 грн.

Например, судья Ивано-Франковского апелляционного суда в отставке Мария Горейко в январе 2022-го уволилась и вышла на пенсию. Ежемесячно в прошлом году она получала 101 695 грн пенсии (данные из декларации). Кроме того, при увольнении она получила выходное пособие в размере 624 294 грн. Бывший нардеп, судья Конституционного суда Василий Нимченко в отставке декларирует ежемесячно пенсию в размере 192 136 грн.

Для обычных украинцев размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами для тех, кто потерял трудоспособность. Это 23610 грн. Но Конституционный суд решил ограничивать пенсии судей неправильно. Потому им оставили особые условия.

Размер пенсии судьи зависит от его стажа, а также того, какую зарплату получает работающий на соответствующей должности. Минимальная пенсия судьи – 50% зарплаты. А если есть стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи. Чтобы получать 90%, нужно работать судьей 40 лет.

До реформы 2017-го в Украине пенсии назначались и рассчитывались по десятку разных законов. К примеру, свои пенсии были у прокуроров, у членов Кабмина, у ученых, даже у журналистов. Сейчас практически все особые условия отменены, однако те, кто успел выйти на заслуженный отдых по старым правилам, до сих пор получают свои "особые" пенсии. Например, согласно данным, полученным OBOZ.UA , в прошлом году народные депутаты получали пенсию в размере 16 134 грн, прокуроры – 22 472 грн.

Почему большинство украинцев высокой пенсии не получит

В Украине с 2017-го все будущие пенсии снизили. Ранее каждый год можно было получить 1,35% расчетного заработка, а с 2017-го – только 1%. К примеру, если ваш расчетный заработок составляет 8 тыс. грн (фактическая зарплата может быть значительно больше), то сейчас за 35 лет стажа можно будет получить пенсию в размере 2 800 грн. А по старым правилам – 3780 грн.

Все будущие пенсии снизили в том числе и для того чтобы не пересматривать пенсионный возраст. Но это усугубило уже существующую проблему бедности среди пенсионеров. При этом у украинцев не спросили, готовы ли они получать пенсию на треть меньше, но выходить на заслуженный отдых не в 65, а в 60 лет.

Уже сейчас 2,7 млн пенсионеров из 10,5 млн работают на заслуженном отдыхе. Здесь есть несколько причин: низкая пенсия, желание продолжать реализовывать себя в карьере. 60 лет – это все еще человек, имеющий все возможности быть экономически активным. Однако в Украине 60 уже считается возрастом потери трудоспособности. Само понятие в законе влияет на настроения и украинцев, и работодателей.

Согласно последнему отчету ПФУ, который есть у OBOZ.UA, в Украине пенсию до 3 тыс. грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тыс. грн в месяц. Всего около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тыс. грн. И это большинство пенсионеров.

В Украине пенсию получают всего 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры, начиная с 2017-го, имеют худшие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тыс. до 5 тыс. грн. А с учетом предыдущих групп, 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тыс. грн. И это в то время как средняя пенсия составляет 5 385 грн. Что показывает эта средняя цифра? Ничего.

Меньше 4 тыс. грн – столько ежемесячно получает большинство украинских пенсионеров. И хотя это не средняя цифра, именно этот факт показывает критическую ситуацию в Пенсионном фонде. Пенсионеры обречены на бедность. Либо они успели накопить сохранения, которых хватит до конца жизни, продолжают активно работать, имеют пассивный доход, либо финансово им помогающие взрослых детей, либо они находятся далеко за чертой бедности. Таковы реалии украинской пенсионной системы.

Пока в европейских странах 60-летние активно работают, живут насыщенной и полной жизнью, в Украине же создается ситуация, когда именно в этом возрасте приходит вынужденная бедность в виде наименьшей в Европе пенсии. Или украинцы продолжают работать, имея статус "человека нетрудоспособного возраста". И едва ли не единственные, кто с радостью ожидает свою пенсию – судьи.