Списание вагонов по возрасту может ударить по экономике и безопасности Украины – УСПП

Жесткое применение предельных сроков службы вагонов может привести к масштабному сокращению рабочего парка, дефициту подвижного состава и росту логистических затрат для украинской экономики в условиях войны.

Об этом заявил Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП), и призвал Министерство развития общин и территорий пересмотреть действующие правила продления срока эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующее письмо к вице-премьер-министру Алексею Кулебе есть в распоряжении редакции.

Сейчас в Украине действует норма, что фактическое прекращение использования вагонов должно наступить сразу после завершения установленного заводом-изготовителем срока службы. Но такой подход, который базируется преимущественно на календарных ограничениях и не учитывает реальное техническое состояние вагонов и современные возможности вагоноремонтной отрасли, является некорректным – ведь ключевым критерием безопасной эксплуатации должен быть не возраст вагона, а результаты технической диагностики и наличие остаточного ресурса.

"Международная практика показывает, что в большинстве стран решение о дальнейшей эксплуатации подвижного состава не принимается исключительно на основании календарного возраста вагона. Учитывается именно его техническая пригодность и результаты независимого инженерного обследования", – объясняют в обращении.

Жесткое списание вагонов только на основе возраста может превратиться структурным дефицитом подвижного состава – а это особенно критично для Украины во время войны и будущего восстановления. Ведь достаточное количество грузовых вагонов необходимо для стабильной работы горно-металлургического комплекса, аграрного сектора, химической промышленности, производства стройматериалов, поддержки экспортной логистики и перевозки стратегических грузов для оборонного сектора.

В документе подчеркивается, что сокращение вагонного парка автоматически будет означать рост логистических затрат для бизнеса и потерю конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках.

УСПП предлагает внести в приказ №647 ряд изменений – в частности, разрешить продление срока эксплуатации вагонов сверх нормативного срока при условии успешного прохождения комплексного технического обследования и подтверждения безопасного технического состояния.

Также бизнес предлагает предоставить право проводить диагностические, ремонтные и регистрационные операции не только структурам Укрзализныци, но и специализированным аккредитованным организациям, которые имеют соответствующую техническую базу и сертифицированный персонал. На период действия военного положения и шесть месяцев после его завершения такие функции предлагается оставить за профильным институтом Укрзализныци.

Отдельно УСПП призывает правительство создать механизм аккредитации предприятий, уполномоченных проводить техническое инспектирование и подтверждение возможности продолжения эксплуатации вагонов, и разработать государственную программу восстановления и развития транспортного комплекса Украины – с отдельными механизмами стимулирования обновления парка подвижного состава.