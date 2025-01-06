Еще о военных облигациях. НБУ на своем сайте расписал, как он помогает Правительству размещать "Военные облигации". Отмечу, что сейчас нет никакого смысла называть текущие размещения облигаций Правительства "Военными".

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Така назва не відповідає їхній суті, оскільки процентні ставки їх розміщення не дають сприятливих позичкових умов для фінансування оборони країни. Завдяки політиці "високих ставок" НБУ Уряд вже тривалий час запозичує за ставками, суттєво вищими від інфляції.

Ставки наших "Військових облігацій" більше відповідають інтересам ВКЛАДНИКІВ, аніж інтересам ПОЗИЧАЛЬНИКА (тобто Уряду). Відповідно і назва повинна бути відповідною інтересам вкладників. Окрема тема – Структура вкладників (держателів вкладів).

Назва "Військові" була придумана на початку війни. І тоді дійсно кілька випусків мали адекватні ставки розміщень. Однак уже в червні 2022 року політика НБУ змінилася і до сих пір знаходиться в ультражорсткому тренді, який обезкровлює реальну економіку та державні фінанси. Війна – неринкове явище, але в нашій країні запозичення на війну чомусь здійснюються за ставками, значно вище ринкових.

Продовження використання термину "Військові облігації" дозволяє банкам СПЕКУЛЮВАТИ на темі підтримки оборони країни. Час від часу представники банківської спільноти розказують про їхні "героїчні" вкладення в ОВДП, які насправді оплачуються дуже високими процентами за рахунок коштів платників податків.

У сучасній світовій практиці для залучення цільового фінансування застосовують спеціальні маркування. Наприклад, маркування "зелені облігації" дозволяє зменшити процентні витрати на залучення інвестицій. Існують сертифікаційні компанії, які перевіряють та засвідчують статус "зеленості" облігацій. І тільки в Україні завдяки старанням НБУ цільові "Військові облігації" мають ставки вдвічі вище інфляції.

Слід припинити використовувати назву "Військові" для розміщення поточних облігацій внутрішньої позики, як таку, що не відповідає їх цільовій суті. Цільові військові облігації мають служити обороноздатності країни, а не бути способом заробітку.