Спекуляции о 'самых высоких ценах на электроэнергию' после изменения прайс-кэпов не соответствуют действительности – ЕУЭА

Пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии открыл трейдерам возможность более эффективно импортировать электроэнергию из ЕС в часы пикового потребления, когда в энергосистеме формируется наибольший дефицит. Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

"Дефицит формируется как раз тогда, когда больший спрос, потому что тогда энергосистеме нужно больше генерирующих установок для того, чтобы закрыть тот спрос, который формируется внутри страны. И конечно, что выше вероятность, что именно в те пиковые часы мы будем использовать, в том числе импортируемую электроэнергию", – объяснила Верещинская.

Она также подчеркнула, что манипуляции в соцсетях о "самой высокой цене" на электроэнергию в Украине не соответствуют действительности.

"Возвращаясь к вопросу цены в Украине и в Европе, опять же, надо сравнивать в каждый конкретный час, иначе это не совсем корректно, иначе возникают ситуации, когда многоуважаемые юзеры фейсбука имеют все внимание на таких очень манипулятивных постах о том, что в Украине самая высокая цена во всем мире. Это неправда. И это надо исследовать значительно глубже", — подчеркнула эксперт.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип высказался за полную отмену прайс-кепов. По его словам, это поможет адаптировать украинское регулирование к европейским правилам.