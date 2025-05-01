Сотни миллиардов из бюджета Украины потратили с нарушениями: где нашли больше всего проблем

В 2024 году шестую часть публичных средств в Украине, а именно 217,5 млрд из 3,7 трлн грн, потратили с нарушениями. Речь идет о государственном финансировании бюджетных программ – значимой частью этих средств является прямая бюджетная поддержка со стороны международных партнеров.

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Об этом сообщила глава Счетной палаты Ольга Пищанская. Она подчеркнула, что в этом году объем проверенных средств в пять раз превысил показатели прошлого года. При этом анализировались не только использование средств государственного бюджета (в том числе полученных в качестве международной помощи), но и ход реформ, связанных с выполнением плана Ukraine Facility.

Таким образом, Счетная палата выявила 217,5 млрд грн нарушений и недостатков, больше всего в таких отраслях: безопасность, экономика, исполнение полномочий государственными органами, использование природных ресурсов. В частности, было обнаружено:

неэффективное управление бюджетными средствами и имуществом, их неэффективное использование – 205,5 млрд грн;

нарушение бюджетного и другого законодательства – 8,7 млрд грн;

нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета – 3,3 млрд гривен.

Впрочем, более 4,6 млрд грн нарушений и недостатков благодаря аудитам уже устранено, что в девять раз превышает годовой бюджет Счетной палаты. Такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых подходов к проверке качества аудита – в частности, впервые был проведен cold review и разработаны модели компетенций для аудиторов.

"В целом, каждая гривна, выделенная на финансирование Счетной палаты, дала нам возможность проверить использование 7,1 тыс. гривен и выявить нарушений и недостатков на 435,5 гривен. Для их устранения мы предоставили 574 рекомендации. Около половины из них были выполнены в 2024 году, реализация остальных – продолжается. В частности, 5 законов и 26 правительственных решений уже учитывают наши предложения", – подчеркнула Песчанская.

Как уже сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев считает, что госбюджет содержит неэффективные или малопроизводительные расходы на 50 млрд грн. Если оптимизировать эти расходы, можно будет поднять уровень минимальной пенсии.

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