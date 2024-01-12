Состоятельные потребители не платят за свет, пользуясь запретом на отключение должников, – Кучеренко

Некоторые состоятельные потребители не платят за потребленную электроэнергию и злоупотребляют запретом на отключение от света.

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Об этом заявил народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

В частности, он рассказал, что в Украине есть состоятельные потребители, которые имеют по несколько квартир и злоупотребляют запретом на отключение потребителей и не платят за электроэнергию. В качестве примера нардеп привел потребителя, владеющего пятью квартирами в Киеве и за весь 2023 год ни за одну из них не заплатил за электроэнергию. Общий долг этого человека составляет около 92 тыс. грн.

Также он рассказал о потребителе, владеющем частным домом в Киеве, и по состоянию на начало 2024 года его долг составил более 141 тыс. грн. Последний платеж был произведен в октябре 2020 года.

"Когда ты что-то потребляешь и не платишь кто-то другой должен заплатить за это!", - подчеркнул Кучеренко.

Он также привел пример о потребителе, владеющем квартирой в одном из престижных районов столицы, а его среднее потребление составляет более 5 тыс. кВт-ч в месяц. Его общий долг на начало года составляет более 171 тыс. грн.

В то же время нардеп добавил, что самыми добросовестными плательщиками являются малоимущие люди.

"Это пенсионеры и субсидианты", – подчеркнул он.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявлял, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для нормальной работы энергосистемы.