Соль в "АТБ" отвечает украинским и европейским стандартам качества – журналистское расследование

В украинском сегменте TikTok в конце февраля 2025 года появилось вирусное видео о якобы опасной соли в украинских супермаркетов, в т.ч. в сети "АТБ". Однако журналисты установили, что соль в "АТБ" соответствует всем украинским и европейским стандартам качества, а сообщения в соцсетях являются обычным фейком.

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К такому выводу пришли расследователи Іnformator.ua. Они ознакомились с нормативными документами, постановлениями Минздрава Украины, а также обратился за официальным комментарием к компании "АТБ".

Отмечается, что в видео, с которого началась "волна" панических сообщений, шла речь о пищевой добавке Е536, ферроцианид калия. Утверждалось, что это вещество якобы может повлечь определенные негативные последствия для здоровья.

На самом деле такая добавка не является опасной, она необходима для предотвращения комкования продукта. Ферроцианид калия используется в пищевой промышленности около 30 лет, и не только при производстве соли. Е536 также добавляют в приправы, вина, мясные изделия и многие другие продукты. Однако концентрация этого вещества в пище строго регулируется.

Так, согласно постановлению Минздрава Украины от 01.12.2003 № 32 "Об утверждении значения гигиенического норматива содержания пищевой добавки ферроцианида калия (Е 536) в соли кухонной (поваренной)" согласовано использование этой добавки для производства соли с максимально допустимым уровнем содержания не выше 10 мг/кг (0,001%) в пересчете на безводный калий ферроцианид. Такие же требования содержит ДСТУ 3583:2015 "Соль поваренная. Общие технические условия" п. 5.1.5.

Стандарт Европейского Союза "О пищевых добавках" допускает концентрацию в два раза больше – до 20 мг/кг (0,002%). При этом фактический уровень содержания Е536 в товаре "Соль поваренная молотая Помол № 1" ТМ "Розумний вибір" значительно меньше даже украинского "лимита", что подтверждается спецификациями качества производителей.

Также компания "АТБ-Маркет" отметила, что все зарубежные поставщики соли в магазины крупнейшей украинской торговой сети (на текущее время – это более 1250 магазинов) проверены, неукоснительно соблюдают стандарты пищевой безопасности и имеют соответствующие сертификаты качества. Речь идет, в частности, о производителяхиз Египта, Польши, Турции и Германии.

"АТБ", как и все другие ритейлеры страны, работает с ними с 2022 года после закрытия ведущего отечественного предприятия по добыче соли "Артемсоль". Вся продукция, попадающая на полки магазинов ООО "АТБ-Маркет", проверяется на соответствие требованиям действующего законодательства Украины по показателям качества и безопасности", – отметили представители сети супермаркетов.