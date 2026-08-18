Сохранить обороноспособность без промышленности не получится: металлурги обратились к премьеру Корецкому

Федерация металлургов Украины призывает правительство незамедлительно принять меры по сохранению металлургической промышленности, предупреждая о риске остановки предприятий, потери рабочих мест, налоговых поступлений и ослабления обороноспособности страны.

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По мнению Федерации, главной причиной кризиса стала блокировка морского экспорта из-за атак РФ на портовую инфраструктуру. Альтернативные маршруты через Дунай и западные переходы не способны полностью компенсировать морскую логистику из-за более высокой стоимости и ограниченной пропускной способности.

"Только полное и безусловное разблокирование портов для всех грузов спасет ситуацию", – подчеркивают металлурги.

Дополнительным ударом Федерация называет повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%. В заявлении отмечается, что для производства 1 тонны металлопродукции необходимо перевезти около 3 тонн сырья, поэтому подорожание железнодорожной логистики существенно увеличивает себестоимость украинской продукции.

Федерация призывает государство полностью разблокировать морские порты, отменить повышение тарифов "Укрзалізниці", временно снизить налоговую нагрузку на предприятия и работников, а также совместно с международными партнерами запустить механизмы страхования военных рисков и компенсации дополнительных логистических расходов.

"Сохраненная металлургия – это сохраненная экономика и долгосрочная способность государства оказывать достойное сопротивление коварному врагу", – заявляют в Федерации.