Сохранение текущих ценовых ограничений повышает риск летнего дефицита электроэнергии, – Омельченко

Сохранение предельных цен на рынке электроэнергии еще на полгода грозит углублением дефицита в энергосистеме уже летом. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя соответствующее решение НКРЭКУ от 27 мая 2025 года.

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"В июле-августе ожидается определенный дефицит мощностей в вечерние пики, что приведет к необходимости увеличения импорта, который будет осуществить невозможно из-за искусственных ценовых ограничений", – отметил эксперт.

Регулятор аргументировал свое решение тем, что средние цены на электроэнергию в ЕС ниже украинских, а также сослался на более низкие расценки на рынке двусторонних договоров (ДД) по сравнению с рынком на сутки вперед (РСВ). Однако, по мнению Омельченко, такие сравнения некорректны.

"В таких странах, как Германия, Испания, Португалия, действительно фиксируются минусовые цены в дневные часы из-за профицита солнечной генерации. Но Украина относится к торговой зоне Центральной Европы – Польша, Венгрия, Словакия, Молдова, Румыния. И профиль потребления здесь совсем другой", – пояснил он.

По словам эксперта, в пиковые вечерние часы украинские цены часто выше или сопоставимы с европейскими.

"В определенные дни цены упирались в потолок прайс-кэпа более 15% времени торгов. Импорт при таких условиях становится коммерчески невыгодным", – подчеркнул Омельченко.

По его словам, даже в условиях якобы дешевой электроэнергии в ЕС, украинские потребители не проявляют значительного интереса к импорту.

"Вопрос: если цены в ЕС такие низкие, как утверждает НКРЭКУ, то почему наши крупнейшие промышленные потребители не выстраивались в очередь для закупки импортного ресурса?" – отметил он.

По мнению эксперта, при прогнозируемом росте потребления летом из-за жары и ограниченных возможностях генерации, в частности ТЭС и ГЭС, действующие ценовые ограничения превращаются в системный риск для стабильности энергоснабжения.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова отметила, что действующие прайс-кэпы приводят к ценовым искажениям, не отражая реальной ситуации на рынке электроэнергии, в частности в вечерние часы дефицита.