Сохранение промышленности в Украине является ключевым для финансирования войны, возвращения беженцев и реинтеграции военных – Reuters

Украинская экономика входит в пятый год полномасштабной войны в условиях глубокого энергетического кризиса и сокращения производства. В то же время сохранение промышленного потенциала является критически важным не только для наполнения бюджета во время войны, но и для возвращения беженцев и трудоустройства военных после ее завершения, пишет Reuters.

По данным агентства, массированные удары по энергетической инфраструктуре заставили предприятия сокращать объемы производства и работать в условиях аварийных отключений электроэнергии. Руководители компаний разных отраслей, от металлургии до производителей стройматериалов и пищевой продукции, сообщают о росте расходов и сбоях в работе.

Так, гендиректор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко заявил, что отсутствие стабильного энергоснабжения иногда сокращает объемы производства до 50%. По оценкам экономистов, в январе-феврале дефицит электроэнергии превышал 30% потребности, что напрямую влияет на деловую активность.

Похожая ситуация в металлургии: Александр Мироненко, операционный директор "Метинвеста" – горно-металлургической группы с годовым оборотом около 7 млрд долларов, – подчеркнул, что длительные обесточивания делают невозможным перезапуск производства после каждого нового удара. Несмотря на планы по росту в текущем году, компания не смогла достичь этих показателей уже в первые два месяца, ведь удары затрагивают не только генерирующие мощности, но и транспортную инфраструктуру, что отражается на всех производителях в Украине.

"Экономика Украины сократилась почти на треть в первый год войны и до сих пор остается значительно меньше, чем до вторжения. Около 6 млн украинцев выехали за границу, еще более 3 млн стали внутренне перемещенными лицами", – указывает Reuters.

Эксперты отмечают: промышленность является основой не только для финансирования оборонных расходов и производства вооружения, но и для создания рабочих мест в мирный период. Именно экономические возможности станут определяющим фактором для возвращения граждан из-за рубежа и интеграции военных после демобилизации.

Из-за энергетического кризиса Нацбанк уже снизил прогноз экономического роста на этот год до 1,8%, а независимые аналитики оценивают его еще сдержаннее – на уровне 0,8–1% . По оценкам правительства, только в январе бюджет недополучил около 12 млрд грн из-за проблем с энергоснабжением.

На этом фоне вопрос поддержки промышленности и восстановления энергетической инфраструктуры становится стратегическим. Сохранение производственного потенциала рассматривается как предпосылка для ускоренного экономического восстановления после завершения боевых действий и стабилизации социально-экономической ситуации в стране, резюмирует агентство.

Как известно, ЕС объявил о перезапуске промышленности: Европейская комиссия в феврале должна представить Закон о промышленном буме – Industrial Accelerator Act. Это нужно, чтобы укрепить производственную базу ЕС, ведь основной проблемой для европейской промышленности остается усиление глобальной конкуренции, в частности со стороны Китая и США, а также потеря части производств и давление на стратегические сектора.

Напомним, за 2021–2025 годы украинские металлургические предприятия перечислили в бюджеты всех уровней 193 млрд грн, или $5,9 млрд налогов и сборов. Только в 2025 году четыре крупнейшие компании отрасли уплатили 33,1 млрд грн (+2,1% г./г.) – это важный источник финансирования обороны и экономики.