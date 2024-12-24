Сохранение низких прайс-кепов грозит энергетической стабильности Украины – Всеукраинская Энергетическая Ассамблея

Сохранение текущих ценовых ограничений на энергорынке препятствует импорту, а также мешает развитию распределенной генерации в Украине.

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Об этом заявили представители Всеукраинской Энергетической Ассамблеи в обращении в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРКП).

"Это решение существенно усложняет возможность развития распределенной генерации, являющейся ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности страны, особенно в условиях растущей зависимости от импорта электроэнергии", – говорится в письме Ассамблеи.

По словам представителей ВЭА, предложенные прайс-кепы не покрывают себестоимость децентрализованной генерации, что лишает инвесторов стимулов для ее развития.

В организации отметили, что низкие прайс-кепы делают экономически нецелесообразным развитие таких альтернативных источников энергии, как газопоршневые и газотурбинные станции. В Ассамблее также отмечают, что уровень граничных цен в Украине существенно отстает от европейских. В Европе прайс-кепы достигают 4000 €/МВтч, тогда как в Украине уровень значительно ниже, что блокирует импорт и создает риски энергетической нестабильности.

"Мы рекомендуем пересмотреть подход к установке прайс-кепов и приблизить их к европейскому уровню. Это позволит обеспечить энергоснабжение потребителей в сложных условиях работы энергетического комплекса, расширить возможности для импорта электроэнергии, а также будет способствовать восстановлению поврежденных объектов и развитию новых источников генерации", – подытожили в Ассамблее.

Ранее несколько энергетических ассоциаций также подчеркнули, что решение НКРЭКУ покинуть предварительно установленный уровень предельных цен не отвечает актуальным вызовам энергетического рынка. Акционерное общество "Оператор рынка" заявило, что приближение украинских прайс-кепов к европейским нормам ускорит имплементацию законодательства ЕС.