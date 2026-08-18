Снижение НДС на продукты, рост пенсий и зарплат: Терехов предложил, как бороться с бедностью

НДС на социально значимые продукты питания в Украине необходимо снизить до 5%, а торговую наценку на них — урегулировать. Такие предложения озвучил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, сообщили в АПГО.

По его словам, сдерживание цен на базовые продукты питания является распространенной европейской практикой, которая поможет защитить наиболее уязвимые слои населения и сохранить покупательную способность украинцев.

"Мы видим ужасную ситуацию: мы теряем людей. По прогнозам, в этом году из Украины уедет около 200 тысяч человек, и большинство из них — молодежь. Параллельно стремительно растет уровень бедности: если раньше он составлял 35–37%, то сегодня достигает 41%. Если мы это не остановим, люди просто потеряют надежду. Здесь нужны кардинальные решения в социальной политике, касающиеся поддержки людей", — заявил Терехов.

Среди предложений Ассоциации — неотложное повышение социальных стандартов. В частности, минимальной пенсии до 6 тыс. грн, а минимальной заработной платы — до 10 тыс. грн. Кроме того, председатель АПМГ заявил о необходимости изменения подходов к налогообложению социально значимых товаров. В этом вопросе он призвал опираться на опыт стран Европейского Союза. "Кроме того, во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания. Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5% и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Такие примеры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии", – подчеркнул Игорь Терехов.

"Кроме того, во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания. Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5% и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Такие примеры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии", – подчеркнул Игорь Терехов.