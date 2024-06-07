СМИ обвинили Argentem Creek Partners в фальсификации документов для блокирования Одесского зернового терминала

Корпоративный конфликт вокруг Одесского зернового терминала разворачивается с новой силой. Об этом сообщили адвокаты GNT Group украинским журналистам, сообщает издание "Апостроф".

Утверждается, что кредитор Argentem Creek Partners проводит целенаправленную черную PR-кампанию против украинского агрохолдинга GNT Group и совершает сомнительные действия, которые могут свидетельствовать о фальсификации документов по блокированию стратегического предприятия и его дальнейшему рейдерскому захвату.

Черная PR-кампания проводится путем появления на одном и том же медийном ресурсе новостей с неподтвержденными обвинениями GNT Group и его бенефициаров в "сером" экспорте зерна и неуплате налогов со ссылками на "собственные источники", указывается в материале.

Журналисты указывают, что параллельно с черной PR-кампанией происходит фактическая фальсификация документов в иностранных юрисдикциях по собственности GNT Group: гражданин Канады украинского происхождения Богдан Хомяк передает имущество от имени компании Omega Terminal SA (является частью холдинга GNT Group) в аренду третьим лицам.

В материале отмечается, что Хомяк действует на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров Omega Terminal SA от 20 декабря 2022 года. Этот протокол был подписан Джесси Грум-Бейкером, назначенным Argentem Creek Partners директором компании GNT Trade DMCC (владеющей украинскими компаниями GNT Group). Однако Хомяк не имеет права действовать от имени Omega Terminal SA, а его действия по передаче в аренду имущества компании являются незаконными.

Швейцарский суд, рассматривающий этот корпоративный спор, 10 мая 2023 г. заблокировал реестр по всем решениям, принятым на внеочередном общем собрании акционеров Omega Terminal SA от 20 декабря 2022 г., указывают журналисты и публикуют скан-копию решения суда:

Швейцарский суд буквально констатировал, что существуют сомнения в действительности этого собрания и что юридическая позиция относительно решений, принятых на собрании, не до конца ясна.

Кроме того, как отмечают адвокаты GNT Group, директор компании обязательно должен быть внесен в Коммерческий реестр, а для этого требуется действительная резолюция акционеров. Швейцарское правосудие в данном случае констатировало, что резолюция акционеров неточна и непонятна и что никакие изменения не могут быть внесены, пока позиция не прояснится. Таким образом, назначение Argentem Creek Partners Богдана Хомяка директором Omega Terminal SA не является легитимным, а действующим руководителем остается предыдущий директор.

СМИ также узнали, что уже упомянутый Джесси Грум-Бейкер, назначенный Argentem Creek Partners директором компании GNT Trade DMCC, также не является легитимным. Американская компания должна была подать резолюцию о назначении Грум-Бейкера в реестр Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи в течение 14 дней, что компания сделала, но Биржа не приняла пакет документов и запросила дополнительные документы, которые не были предоставлены. Это стало обоснованной причиной для судебного процесса в ОАЭ, который продолжается до сих пор.

Поскольку дополнительные документы не были предоставлены, а изменения в отношении директора не были отражены в реестре Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи, то и назначение Джесси Грум-Бейкера директором GNT Trade DMCC не состоялось и действующим руководителем компании остается предыдущий директор.

Соответственно, и протокол внеочередного общего собрания акционеров Omega Terminal SA, и назначение Богдана Хомяка, и все его действия нелегитимны и могут трактоваться как фальсификация документов.

В материале говорится, что черная медийная кампания против GNT Group усилилась после информации о тесных связях Argentem Creek Partners с российским бизнесом.