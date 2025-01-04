Сколько будет стоить доллар в Украине: озвучен курс на ближайшие дни

Курс наличного доллара в Украине 4-5 января у большинства обменников финкомпаний и работающих выходными отделениями банков будет находиться в пределах коридора: прием от 42,10 до 42,55 гривен и продажа от 42,60 до 42,80 гривен. А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 43,05 до 43,85 гривен и продажа от 44,05 до 44,35 гривен.

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Такой прогноз для издания Минфин сделал аналитик Алексей Козырев. "Обменникам сейчас нет смысла особенно снижать свои ценники продажи валюты: спрос на валюту остается на высоком уровне, чем финансисты и воспользуются. Поэтому владельцы обменников финкомпаний и работающие по выходным отделения банков проработают эти субботу и воскресенье в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-30 копеек на долларе и в 20-50 копеек на евро", – говорится в прогнозе.

Все большую обеспокоенность у аналитиков вызывают показатели роста цен. 11,2% – ноябрь 2023 по ноябрь 2024 года – это тревожный сигнал для того же Нацбанка, поскольку уже понятно, что в целом за год этот показатель только ухудшится. Поэтому добавлять в это еще больше благодаря расширению колебаний курса на межбанке Нацбанк точно не заинтересован.

"И не зря чиновники НБУ говорят, что курсовая политика в формате "управляемой гибкости" им просто необходима сейчас для сдерживания роста цен. Здесь они правы: если бы к текущему росту цен добавилась бы еще более стремительная девальвация гривны, показатели инфляции в ближайшее время стали бы еще больше", – говорится в прогнозе.

Каким будет курс в 2025-м

Большинство аналитиков, а также Кабинет Министров прогнозируют средний курс доллара на следующий год около 45 грн/$. Действия Национального банка, фактически позволяющего девальвацию гривни к концу 2024-го, показывает, что, вероятно, регулятор и в следующем году будет пытаться держать курс в указанном в бюджете диапазоне.

Также следует отметить, что указанный прогноз – среднее за год значение. То есть в начале следующего года ждать резкой девальвации не стоит, она будет происходить постепенно. Для сравнения, этот год начался с курсом доллара в 37,55 грн/$, а по состоянию на 24 декабря составил уже 41,99 грн/$ (данные НБУ).

То есть, в 2024-м произошла девальвация гривны на 11,8%. Для того чтобы достичь курса в 45 грн/$ в следующем году, гривна должна девальвировать еще на 7,1%. Важно, чтобы темпы роста зарплат и пенсий компенсировали девальвацию гривны и инфляцию. В таком случае подорожание доллара не приведет к ухудшению материального положения украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем ожидается снижение ставок после возможного снижения учетной ставки НБУ.

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