Ситуация вокруг Южноукраинской АЭС высосана из пальца для атаки на 'Энергоатом', – Нагорняк

Публикации в СМИ и спекуляции политиков относительно отключения трансформатора вблизи Южноукраинской АЭС надуманы и преследуют цель дискредитировать 30-тысячный коллектив государственной компании "Энергоатом".

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Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по энергетике Сергей Нагорняк, пишет "УНИАН".

"Сегодня некоторые народные депутаты пытаются высасывать проблему из пальца на ровном месте, привлекая к этому процессу различных экспертов, которые пытаются уменьшить важность работы Энергоатома, 30-тысячного коллектива", - заявил Нагорняк.

Нагорняк связывает публичную медиакампанию против государственного Энергоатома с попытками отдельных политических групп сорвать рассмотрение проекта закона о завершении строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Последнюю неделю Энергоатом очень стал медийным. А почему медийная? Потому что в парламенте должны были рассматривать законопроект о достройке 3-го и 4-го энергоблоков, и не все парламентарии готовы поддержать это решение", - пояснил Нагорняк.

Депутат отметил, что называть поломки, которые происходят на атомных и вообще любых электростанциях, авариями и распространять это так нельзя, и подчеркнул, что атаки на украинских атомщиков подхватили также российские паблики.

"Эти фейки подхватывают российские паблики, распространяют, и потом они распространяются в различных социальных сетях", - отметил Нагорняк.

Напомним, в середине июля из-за аномальной жары вышел из строя один из трансформаторов вблизи Южноукраинской АЭС. Это привело к отключению станции от сети на несколько часов.

Российская пропаганда начала распространять слухи об "аварии на АЭС". Министерство энергетики официально опровергло информацию об аварии. Позже Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины и МАГАТЭ подтвердили отключение трансформатора и вслед за Минэнерго опровергли слухи об аварии.