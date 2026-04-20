Ситуація навколо ЦЗФ 'Червоноградська' потребує втручання держави, – Бондар

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Червоноградская" влияет на работу государственных шахт и требует более активного участия государства в урегулировании.

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Михаил Бондарь по итогам заседания подкомитета.

По его словам, вопрос "Червоноградской" ЦОФ стал одним из ключевых при обсуждении проблем угольной отрасли, в частности долгов по зарплатам, блокирование счетов предприятий и социальных гарантий шахтеров.

Бондарь отметил, что предприятие, которое является критически важным для обогащения угля во Львовско-Волынском бассейне, сейчас находится в сложном состоянии.

"Предприятие, от которого зависит работа шахт Львовско-Волынского бассейна, фактически потеряло заказ. Есть проблемы с управлением, есть вопросы к решениям в процедуре санации", – сообщил он.

По его словам, это уже сказывается на работе государственных шахт.

"В таких условиях шахты не могут нормально реализовывать продукцию, а это уже влияет и на финансы, и на выплату зарплат людям", – подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что ситуация выглядит значительно шире, поскольку речь идет о стабильности работы всего производственного звена и подготовке к следующему отопительному сезону.

"Подкомитет поддержал обращение в СНБО, правоохранительные органы и Фонд госимущества, чтобы была четкая государственная позиция относительно того, что происходит", – отметил Бондарь.

В то же время, по его словам, Министерство энергетики должно активнее приобщиться к решению проблемы.

"Ситуация требует более активного участия – координации, контроля и конкретных решений", – подчеркнул он.

Народный депутат подчеркнул, что вопрос стабильной работы таких предприятий является критическим в контексте подготовки к отопительному сезону 2026–2027.

Напомним, члены профильных профсоюзов уже обращались к Минэнерго с требованием повлиять на положение на ЦОФ "Червоноградская".