Синхронизация энергорынка Украины и ЕС позволит упростить импорт – 'Укрэнерго'

Для упрощения импорта электроэнергии в Украину необходимо приблизить правила украинского энергорынка к европейским.

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Об этом заявил глава госпредприятия "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

С конца ноября прошлого года в энергосистеме периодически фиксируется дефицит электроэнергии. В основном это связано с понижением температуры, которое приводит к скачкам потребления.

Поэтому "Укрэнерго" приходилось просить аварийную помощь из-за границы. То есть страна была вынуждена закупать самую дорогую из всех видов электроэнергию. Из-за ограничений в законодательстве с обычным импортом электричества возникали проблемы.

"Цена – это основная причина. Но надо понимать важную вещь. Если в Украине цена электроэнергии 102 евро, а в ЕС, например, 100 евро, то эти 2 евро маржи в тех условиях, которые я уже описал, могут и не быть достаточным вознаграждением для импортера. Достаточно для того, чтобы он смог покрыть все расходы. Нам нужно уменьшать регуляторное давление. Почему мы говорим о синхронизации законодательства Украины и европейских стран? Если у нас правила будут такие же, как в Европе, то импорт может идти в гораздо большей количества случаев, чем сейчас", – объяснил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ранее Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.) не должны мешать импорту электроэнергии.