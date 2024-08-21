Шмыгаля призвали не допустить повышения тарифа на грузовые железнодорожные перевозки УЗ

Возможно повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Поэтому вместо очередного повышения тарифов "Укрзалізниця" должна принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

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Об этом говорится в письме Ассоциации добывающих предприятий (НАГПУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении редакции "Интерфакс Украина".

"Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери из-за войны: огромное количество горных объектов, ГОКов, ГМК оказались если не под оккупацией, то под регулярными обстрелами. Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий. Металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей", – напомнили в Ассоциации.

Там отметили, что в такой ситуации каждая дополнительная финансовая нагрузка на предприятия, особенно в части дополнительных логистических затрат, может иметь катастрофические последствия.

"В то же время, с открытием морских портов, наблюдается ощутимое оживление в железнодорожных грузоперевозках. В первом полугодии 2024 года "Укрзалізниця" получила доходы от грузовых перевозок на уровне 43 млрд грн (+17% к предыдущему году), и +3.1 млрд грн прибыли. Недопустимо вместо повышения эффективности железнодорожной монополии бесконтрольно и бесконечно расширять базу расходов и раздувать себестоимость, систематически загоняя стратегическое предприятие в убытки", – отметили в НАГПУ.

В Ассоциации отметили, что рентабельность грузовых перевозок в 2023 году составила +27%, а от пассажирских ожидается убыток в 20 млрд грн. Но компания до сих пор не имеет конкретных планов по оптимизации затрат, повышению производительности труда предприятия и дальнейшему развитию грузовой базы.

"Грузы сбегают с железной дороги из-за высоких тарифов на автомобильные дороги, и у руководства существует единый план действий на этот случай – повышать тарифы тем грузам, которые пока остались. Но поднятие железнодорожных тарифов сведет на нет рекордные перевозки сырьевых грузов и оставит "Укрзалізницю" без дополнительных поступлений", – говорят в НАГПУ.

Сейчас тарифы "Укрзалізниці" в долларах США в среднем в 1,5 раза выше довоенных времен. Отдельные предприятия уже не могут работать безубыточно и поэтому снижают производственные показатели, а значит "Укрзалізниця" недополучает доходы от перевозок, отметили в Ассоциации. Между тем, в странах ЕС внедряются тарифные стимулы, направленные на поддержку перевозок по железной дороге.

"В Украине внедрение подобных стимулов также могло бы стать эффективным инструментом поддержки отечественного бизнеса и укрепления экономики. От этого выигрывает государственный бюджет и стабильность национальной валюты. Поэтому призываем предоставить поручение АО "Укрзалізниця" принять меры, направленные на сокращение расходов и снижение тарифов на грузовые перевозки за счет увеличения объемов грузовых перевозок. Мы уверены, что этот шаг поспособствует восстановлению экономического потенциала страны и укреплению ее обороноспособности", – резюмировали в НАГПУ.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.