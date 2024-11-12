Сеть оператора рынка обмена валют KИТ Group выросла до 92 отделений по всей Украине

KИT Group, одна из самых крупных и популярных среди украинцев сетей пунктов обмена валют и финансовых сервисов, продолжает активное расширение своего присутствия в регионах.

Как сообщили в пресс-службе компании, KИТ Group открыла первое отделение в городе Каменское на Днепропетровщине. Это уже шестое представительство одного из лидеров украинского рынка обмена валют в Днепропетровской области и 92-е в Украине.

"Благодаря постоянному инновационному развитию компании KИT Group наши клиенты по всей Украине получают доступ к наиболее выгодным условиям обслуживания, удобным инструментам для проведения финансовых операций и современным технологическим решениям, которые улучшают опыт пользователей. Открытие первого отделения в Каменском является очередным шагом к повышению стандартов обслуживания и обеспечения доступности услуг KИT Group", — прокомментировали в компании расширение сети предоставления услуг в сфере валютообменных операций и других финансовых сервисов.

KИT Group предлагает своим клиентам уникальную для украинского рынка обмена валют сервисную опцию – онлайн-фиксацию курса на 60 минут после заказа нужной суммы через официальный сайт компании. Такой сервис гарантирует наиболее выгодные условия обмена и позволяет эффективно спланировать валютообменные операции во избежание рисков колебания курсов даже в условиях их быстрой изменчивости.

Новое отделение KИT Group в Каменском расположено в местном бизнес-центре CityBC на проспекте Свободы, 35А. Это отделение, как и другие новые представительства компании, отличается новой стильной айдентикой. Как известно, одна из крупнейших сетей пунктов обмена валют и финансовых сервисов с национальным покрытием объявила о масштабном ребрендинге, который подчеркивает лидерский статус KИT Group на рынке небанковских финансовых услуг и операций по обмену валют.

В течение 2023–2024 годов KИT Group продолжает инвестировать в экономику страны, создавать новые рабочие места и вносить свой вклад в развитие прозрачного финансового рынка, активно расширяя сеть центров предоставления финансовых услуг и финансовых консультаций в Житомире, Черновцах, Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Одесской, Днепропетровской и Винницкой области, а также в западных регионах Украины.