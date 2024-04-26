СЭС Украины помогают обходиться без аварийного импорта электроэнергии – Минэнерго

Благодаря снижению потребления электроэнергии и активной работе солнечных электростанций 25 апреля Украина смогла минимизировать объем аварийной помощи с импортом электроэнергии из соседних европейских стран, говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Благодаря снижению потребления и солнечной погоде (соответственно активной работе СЭС) за прошедшие сутки в энергосистему Украины привлекался значительно меньший объем аварийной помощи, чем в другие дни", – заявили в Минэнерго.

Согласно сообщению, экстренную электроэнергию брали только в начале суток (в ночные и утренние часы) – из Польши и Румынии.

"Общий объем аварийных поставок составил около 1% от суточного потребления", – отметили в министерстве.

Также сообщается, что 26 апреля потребности потребителей в электроэнергии покрывает собственное поколение и коммерческий импорт.

Напомним, после масштабных обстрелов ТЭС и ГЭС Украины в конце марта и начале апреля работа станций солнечной генерации позволяет уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме, что помогает предотвратить или минимизировать отключение электроэнергии в регионах страны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.